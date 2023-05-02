Может быть серьезно больна: у берегов Ялты заметили огромную океаническую черепаху

Большая черепаха плавала на пляже в Ялте слишком близко к поверхности воды Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Большую океаническую черепаху обнаружили у берегов Ялты. Видео, на котором пресмыкающееся неуклюже плывет на пляже в Нижней Ореанде, появилось в социальных сетях

На ролик моментально отреагировали специалисты. Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко обратил внимание на нехарактерное поведение животного – черепаха плавала над поверхностью воды. По его мнению, пресмыкающееся больно и ему нужна помощь.

- У нее не все в порядке. Здоровая черепаха плавает под водой и лишь на доли секунды поднимется подышать. На видео видно, что часть панциря у нее находится над водой. Это означает, что у нее воспаление легких. Такие черепахи не живут в холодной воде, а если живут, то недолго. Поэтому, если есть возможность поймать черепаху, обязательно ловите и везите туда, где ей смогут помочь. Без антибиотиков ей не обойтись, - отметил Жиленко.

Заросший панцирь, по словам директора аквариума, говорит о том, что воспаление легких у черепахи развилось давно. В нормальном состоянии он не зарастает никогда.

Сам Виктор Жиленко несколько раз выезжал в Ялту в надежде поймать черепаху, но так ее и не нашел. Откуда взялось больное пресмыкающееся – неизвестно. Черепаха могла приплыть своим ходом, однако морская вода в Крыму для нее сейчас слишком холодная.

- Я не встречал людей, готовых содержать дома таких черепах. Для них нужен большой аквариум. Скорее всего она приплыла своим ходом. Но по такой температуре она не могла бы доплыть. Одному богу известно, откуда она взялась,- отметил в разговоре с КП-Крым Жиленко.

Многие ялтинцы, по словам Виктора Жиленко, откликнулись на его призыв, но отловить животное пока так никому и не удалось.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму отдыхающих поразила синяя медуза, которую до этого встречали лишь в Средиземном море

Наиболее характерная для кубомедузы среда - Атлантика, но в последние годы она начала появляться в других местах (подробнее)

В Крыму для лисят устроили «ресторан» с видом на море. Рыжиков приручил местный житель

Житель Нового Света приручил лисят и привил их от бешенства (подробнее)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму отдыхающих поразила синяя медуза, которую до этого встречали лишь в Средиземном море

Наиболее характерная для кубомедузы среда - Атлантика, но в последние годы она начала появляться в других местах (подробнее)

В Крыму для лисят устроили «ресторан» с видом на море. Рыжиков приручил местный житель

Житель Нового Света приручил лисят и привил их от бешенства (подробнее)