Работы завершились досрочно. Фото: пресс-служба правительства России

В пятницу, 5 мая, на Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

– Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста, – написал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что движение по второму пути железнодорожной части также запустили с опережением графика. Зампред правительства рассказал, что работы велись круглосуточно в две смены. Специалисты заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций.

– Была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов, – отметил Хуснуллин.

Вице-премьер поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе, за героический труд и высокий профессионализм.

– Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды, – заключил заместитель председателя правительства.

Напомним, в апреле на Крымском мосту рабочие начали выполнять окончательные работы по монтажу второго пролета железнодорожной части.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. Утром на нем взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны поезда. В результате страшного инцидента погибли четверо человек, а в море обрушились два автомобильных пролета моста, которые шли в сторону полуострова.

Позже президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом. По данным ФСБ, организатором взрыва стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

После инцидента было решено усилить меры мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.