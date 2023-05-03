91-летнему пенсионеру из Бахчисарая, который четыре месяца прожил на пепелище, собирают на деньги дом-вагончик

Сейчас Иван Иванович ютится в холодном и сыром деревянном сарае. Фото: Юлия Гаевская

91-летнему Ивану Ивановичу Орлову, за судьбой которого следит едва ли не весь Крым, волонтеры собирают на дом-вагончик. Напомним, дом пожилого человека, который живет в селе Счастливое Бахчисарайского района, сгорел четыре месяца назад, с тех пор он ютится в холодном и сыром деревянном сарае. Самостоятельно разобрать пепелище старик уже не может. Поэтому ходить по двору пришлось, спотыкаясь о мусор после пожара. Так, зацепившись за что-то, Иван Иванович упал и повредил глаз. Возвращавшегося из больницы на автовокзале в Симферополе его и встретила молодая учительница Юлия Гаевская.

Женщина в короткие сроки организовала волонтеров, которые не только помогли убрать и вывезти мусор со двора, но и отвезли дедушку в церковь. Об этом долгое время мечтал Иван Иванович. Пенсионеру купили новые Библию и иконку взамен тех, которые сгорели вместе с домом.

И хотя благодаря неравнодушным крымчанам в доме-сарае пенсионера появился холодильник, телевизор и даже спутниковая антенна, сырость и холод дают о себе знать. Иван Иванович стал чувствовать головокружение, боль в руках и ногах, добавилось и ОРВИ. По настоянию волонтеров дедушку положили в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей.

- Лежит под капельницей. В палате медсестры и все мужчины ему помогают, - написала у себя на страничке в соцсети Юлия Гаевская.

Дом пенсионера, который всю жизнь проработал в "Артеке", сгорел четыре месяца назад. Фото: Юлия Гаевская

Доживать свои дни в доме престарелых Иван Иванович категорически отказывается. Хотя переезд ему предлагали и местная соцслужба, и 70-летняя дочь. Женщина живет в Мурманске, но из-за сложных жизненных условий забрать к себе отца не может.

- С домом престарых у него связано много неприятных этоций и детских воспоминаний. Иван Иванович своё детство провёл в детдоме. Судьба у этого человека совсем нелёгкая: детский дом, голод, Великая Отечественная война, - отмечает Юлия Гаевская.

Отличным вариантом для Ивана Ивановича, по словам волонтеров, мог бы стать дом-вагончик. Но купить его самостоятельно одинокий старик уже никогда не сможет. Поэтому неравнодушные крымчане организовали сбор средств на благое дело и открыли специальный расчетный счет. Для покупки, перевозки и установки вагончика нужно собрать 200 тысяч рублей. Волонтеры уверены, что общими усилиями смогут осуществить и эту мечту дедушки Ивана. Известно, что идею поддержали и в администрации муниципального образования Бахчисарайского района. Правда, давать комментарии на эту тему категорически отказались.

Напомним, всю свою жизнь Иван Иванович проработал смотрителем территории в «Артеке» и даже попал в исторический кадр встречи с артековцами Никиты Хрущева и Клима Ворошилова. Тогда еще молодой 24-летний Иван Орлов держал цветы для почетных гостей. Фото было опубликовано на страницах «Учительской газеты» за 1960 год. Волонтерам удалось отыскать его и показать пенсионеру, который до сих пор помнит пионерские песни и речовки и с раодостью поет их молодежи.

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