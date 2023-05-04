Полутеневое затмение Луны: где лучше всего наблюдать в Крыму

Полутеневое затмение Луны начнется после 18 часов 5 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полутеневое лунное затмение, которое жители России увидят вечером 5 мая, на полуострове можно будет наблюдать с 18 часов. Как рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, затмение продлится до 22:30 и будет лучше всего видно в восточной части полуострова.

- Конкретно в Крыму, в западной его части, а также в Севастополе Луна взойдет в тот момент, когда затмение будет в самом разгаре. Получается, что все затмение мы не сможем посмотреть. Чтобы его увидеть, нужен открытый восточный горизонт. Желательно выехать подальше на восток: в Симферополь, Керчь или на Кавказ. Там будет лучше видно, потому что затмение будет на востоке, - рассказал КП-Крым Назаров.

Луна в этот день пройдет через полутень Земли, находясь в созвездии Весы. Но кардинального ее затмения не будет, отмечает ученый.

- Земля будет находится между Солнцем и Луной. Но при этом она будет перекрывать лишь небольшую часть света. Поэтому будет полутеневое затмение, когда мы погружаемся в полутень от Земли, - говорит Назаров.

Такое затмение, по словам сотрудника Крымской обсерватории, бывает каждый год, но в разное время. Чтобы его получше разглядеть, можно сфотографировать Луну: один ее край на кадре будет темнее, а другой - светлее.

В целом же затмения в разном виде повторяются каждые 18 лет.

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