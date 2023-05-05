Мероприятия ко Дню Победы в Крыму в 2023 году пройдут в усеченном формате. Фото: Наталья Гоцанюк

В 2023 году в России будет отмечаться 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Крыму основные мероприятия по случаю 9 мая отменены в целях безопасности. Не будет традиционного Парада Победы, праздничного салюта и шествия «Бессмертный полк». В тоже время пройдет немало акций в другом формате, к которым крымчане смогут присоединиться как онлайн, так и «вживую». «Комсомолка» рассказывает о мероприятиях, запланированных на День Победы в Симферополе 9 мая 2023 года.

К 9 мая крымскую столицу украсит тысяча флагов России, Крыма и Знамен Победы. Традиционно в Симферополе празднование начнется с возложения цветов и венков к монументу «Танк Т-34» в Сквере Победы, а также к Вечному Огню в парке им. Ю.А. Гагарина и на Воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитной. Возложение состоится при участии официальных лиц Крыма.

МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ 2023 В СИМФЕРОПОЛЕ

В течение дня на площади Ленина будет работать фотовыставка «Дорога к Великой Победе». На двадцати снимках, представленных в экспозиции, запечатлена хроника Великой Отечественной войны на территории Крыма и Севастополя, а также работы известных мастеров фотографии, крымчан Макса Альперта, Семена Альперина, Павла Трошкина.

В 19:00 на базе мемориала «Вечный огонь» пройдет акция «Свеча Победы». Представители молодежи выложат свечами слово «Победа» как символ памяти о подвиге советского народа.

Кроме того, в преддверии Дня Победы, 8 мая, «Молодая Гвардия» проведет «Парады у дома ветеранов» в Симферополе. Молодежь поздравит ветеранов и исполнит для них песни военных лет.

9 мая жители Симферополя смогут посетить новый сквер памяти, который открыли на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок», и возложить цветы к мемориалу.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В КРЫМУ В 2023 ГОДУ

Напомним, акция «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в новом формате. Крымчане смогут присоединиться к ней, разместив фотографии своих героев на окнах домов, на стеклах автомобилей, а также в социальных сетях. Кроме того, рассказы о ветеранах можно присылать на официальный сайт акции polkrf.ru

Отметим, в Крыму и Севастополе продолжает действовать бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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