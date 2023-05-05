Парикмахерская для альпак: в крымском зоопарке началась сезонная стрижка животных

В этот раз впервые на свою стрижку отправилась альпака Снежок. Фото: Александра Тимощенко

До начала лета остались считанные недели, а солнце уже начинает ощутимо припекать. Именно поэтому в Бахчисарайском парке миниатюр решили устроить день красоты для альпак и верблюдов. Сотрудники зооуголка 5 мая с самого утра выстригали пушистым животным шерсть, некоторым даже делали целые дизайнерские образы.

Стрижкой занимался сам директор парка Виктор Жиленко. По его словам, раньше эту работу доверяли исключительно зоотехникам. Это были самые обычные процедуры со скучным и ожидаемым результатом. Но в прошлом году в зоопарке запустили тренд, поэтому дизайном причесок занимались посетители парка, а сегодня эскизы рисовали журналисты. Жиленко уверен: гости уж точно знают толк в моде.

Эскизы стрижек рисовали посетители и журналисты Фото: Александра Тимощенко

- Это ежегодная процедура. Обычно мы проводим стрижку, когда начинает теплеть, солнышко жарит, и чтобы облегчить жизнь животным, мы убираем лишнюю шерсть, так как она у них очень густая, - говорит КП-Крым директор парка.

Снежку исполнилось всего два месяца Фото: Александра Тимощенко

В этот раз впервые на свою стрижку отправилась альпака Снежок. В мае ему исполнилось всего два месяца, поэтому процедура далась ему непросто. Сначала он пытался вырваться и громко кричал, но потом смиренно лег и ждал окончания груминга. Зоотехники и Виктор Жиленко сделали ему из шерсти мини-жилетку и шортики.

Это ежегодное мероприятие Фото: Александра Тимощенко

- Кстати, шерсть мы не выбрасываем. Несколько дней она хранится у нас в парке, многие желающие забирают ее и делают разные изделия: носочки, шарфы, шапки. Чего добру зря пропадать? – отмечает Жиленко.

Стрижка нужна для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно летом Фото: Александра Тимощенко

Кроме альпак, модную стрижку получили и верблюды. Правда, оригинально подстричь животных не получилось – слишком толстый подшерсток, поэтому зоотехники просто побрили их перед жарким летом.

Кроме альпак, модную стрижку получили и верблюды. Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в прошлом году в Бахчисарайском парке миниатюр даже объявляли конкурс на самую лучшую идею для стрижки альпак. В нем участвовали маленькие посетители зооуголка. Они предлагали подстричь пушистиков как трансформеров, оставить шерстку в форме жилетки или штанишек. Также многие делились своими креативными вариантами и присылали фотографии стрижек в стиле группы Битлз, ирокезов и даже модные разноцветные окрашивания. За самую лучшую идею сотрудники подарили почетному посетителю хорошее настроение и презент.

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