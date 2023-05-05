Крымские астрономы официально признаны первооткрывателями 100-метрового астероида, который близко подходит к Земле

В ближайшие сто лет астероид на Землю не упадет. Фото: Восстановление "Синтеза"/Vk

Крымские астрономы открыли неизвестный ранее астероид, который движется в околоземной орбите и очень быстро сближается с Марсом. Как рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, диаметр астероида составляет около ста метров. Открытие уже подтвердили в Международном центре малых планет Гарварда. Там внесли астероид в специальный циркуляр.

- Теперь мы сможем дать ему имя. Но это произойдет, когда орбита астероида будет хорошо изучена. Обычно это происходит через несколько лет. Объекту присваивается постоянный номер, а название утверждает Международный астрономический союз, - рассказал ученый.

Запись об открытии ученых Крымской обсерватории на сайте Центра малых планет.

Обнаружить астероид крымским ученым удалось на стареньком телескопе «Синтез», построенном еще в 70-го годы прошлого столетия. В 1990-м году он был законсервирован, но в 2018-м сотрудники астрофизической обсерватории решили на чистом энтузиазме восстановить его, и сейчас работают над тем, чтобы сделать из «Синтеза» современный научный инструмент.

- На промежуточном этапе я поставил научную задачу - обнаружение неизвестных астероидов. Эту задачу мы успешно решаем. Под нее мы переработали нашу систему управления и обнаружили уже много неизвестных астероидов, из которых три уже официально за нами. Один из них - самый интересный, потому что относится к околоземным астероидам, то есть ближе всех подходит к Земле среди всех нами открытых, - рассказал Сергей Назаров.

Открытие было сделано в конце декабря прошлого года. Наблюдая за одной из планет, ученые засекли необычный объект, двигающийся с намного большей скоростью, чем остальные. Проверка показала, что его нет в базах, тем самым интерес астрономов только усилился. Орбита астероида оказалась сильно наклоненной к плоскости Солнечной системы и заходящей глубоко внутрь орбиты Марса. Минимальные сближения с «красной планетой» составили всего сотые доли астрономической единицы.

Открытие было сделано на старом советском телескопе "Синтез". Фото: "Восстановление "Синтеза"/Vk

- Сейчас наш астероид не представляет опасности, и в ближайшие сто лет на Землю не упадет. Минимальное расстояние до Земли составляет около 10-15 миллионов километров. Ближе всего он сближается с Марсом, - рассказал Назаров.

Отметим, в 2013 году астрономы Крымской астрофизической обсерватории открыли астероид размером более 400 метров, который отнесли к классу потенциально опасных объектов. Предполагалось, что малая планета, получившая индекс 2013 TV135, уже в 2032 году может столкнуться с Землей. Однако спустя полгода, как рассказал Сергей Назаров, орбиту астероида пересчитали - он пролетит мимо Земли.

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