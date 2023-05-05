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Общество5 мая 2023 14:59

Крымские астрономы официально признаны первооткрывателями 100-метрового астероида, который близко подходит к Земле

Небесное тело обнаружили на стареньком советском телескопе «Синтез»
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В ближайшие сто лет астероид на Землю не упадет. Фото: Восстановление "Синтеза"/Vk

В ближайшие сто лет астероид на Землю не упадет. Фото: Восстановление "Синтеза"/Vk

Крымские астрономы открыли неизвестный ранее астероид, который движется в околоземной орбите и очень быстро сближается с Марсом. Как рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, диаметр астероида составляет около ста метров. Открытие уже подтвердили в Международном центре малых планет Гарварда. Там внесли астероид в специальный циркуляр.

- Теперь мы сможем дать ему имя. Но это произойдет, когда орбита астероида будет хорошо изучена. Обычно это происходит через несколько лет. Объекту присваивается постоянный номер, а название утверждает Международный астрономический союз, - рассказал ученый.

Запись об открытии ученых Крымской обсерватории на сайте Центра малых планет.

Запись об открытии ученых Крымской обсерватории на сайте Центра малых планет.

Обнаружить астероид крымским ученым удалось на стареньком телескопе «Синтез», построенном еще в 70-го годы прошлого столетия. В 1990-м году он был законсервирован, но в 2018-м сотрудники астрофизической обсерватории решили на чистом энтузиазме восстановить его, и сейчас работают над тем, чтобы сделать из «Синтеза» современный научный инструмент.

- На промежуточном этапе я поставил научную задачу - обнаружение неизвестных астероидов. Эту задачу мы успешно решаем. Под нее мы переработали нашу систему управления и обнаружили уже много неизвестных астероидов, из которых три уже официально за нами. Один из них - самый интересный, потому что относится к околоземным астероидам, то есть ближе всех подходит к Земле среди всех нами открытых, - рассказал Сергей Назаров.

Открытие было сделано в конце декабря прошлого года. Наблюдая за одной из планет, ученые засекли необычный объект, двигающийся с намного большей скоростью, чем остальные. Проверка показала, что его нет в базах, тем самым интерес астрономов только усилился. Орбита астероида оказалась сильно наклоненной к плоскости Солнечной системы и заходящей глубоко внутрь орбиты Марса. Минимальные сближения с «красной планетой» составили всего сотые доли астрономической единицы.

Открытие было сделано на старом советском телескопе "Синтез". Фото: "Восстановление "Синтеза"/Vk

Открытие было сделано на старом советском телескопе "Синтез". Фото: "Восстановление "Синтеза"/Vk

- Сейчас наш астероид не представляет опасности, и в ближайшие сто лет на Землю не упадет. Минимальное расстояние до Земли составляет около 10-15 миллионов километров. Ближе всего он сближается с Марсом, - рассказал Назаров.

Отметим, в 2013 году астрономы Крымской астрофизической обсерватории открыли астероид размером более 400 метров, который отнесли к классу потенциально опасных объектов. Предполагалось, что малая планета, получившая индекс 2013 TV135, уже в 2032 году может столкнуться с Землей. Однако спустя полгода, как рассказал Сергей Назаров, орбиту астероида пересчитали - он пролетит мимо Земли.

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