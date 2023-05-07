Появились фото беспилотника, атаковавшего Крым в ночь на 7 мая

В Крыму посадили один из украинских беспилотников. Фото: Олег Крючков/Telegram

Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из беспилотников, атаковавших Крым в ночь на 7 мая 2023 года. Он отметил, что БПЛА был посажен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Судя по кадрам, беспилотник сел в поле.

- Посажен системами РЭБ. Полуостров под надёжной защитой. Доверяем только официальным источникам, - отметил Крючков.

Напомним, в ночь на 7 мая Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым и Севастополь. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по полуострову было выпущено десять БПЛА. Однако, атака была отбита.

БПЛА посадили с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Фото: Олег Крючков/Telegram

В результате работы ПВО один беспилотник, по словам Развожаева, потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километра, его обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй БПЛА был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий - над морем со стороны Северного мола. Никакие объекты, по данным властей, в городе не пострадали.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь отметил, что «все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены».

Минобороны тем временем сообщило, что в общей сложности над акваторией Черного моря в ночь на 7 мая было уничтожено 22 украинских БПЛА. Все они были обнаружены и подавлены огнем зенитных ракетных комплексов или средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 6 мая над Республикой Крым российские военные уничтожили две баллистические ракеты, которые запустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

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