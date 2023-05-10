В Керченском проливе обнаружили расстрелянный немцами тральщик, на котором затонули 80 бойцов в 1943 году

Расстрелянный гитлеровцами тральщик лежит на глубине порядка семи метров. Фото: Александр Елкин

Керченский пролив продолжает притягивать к себе исследователей со всей России. В этот раз поисковики из семи городов страны прибыли в Керчь, чтобы тщательно обследовать судно, затонувшее в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года.

Корабль обнаружили на глубине около 7 метров возле поселка Героевское во время одной из поисковых экспедиций. Но тогда он не вызвал особого интереса у специалистов. И только подняв архивные данные, исследовали выяснили, что находящееся под водой судно – ни что иное, как тральщик РТЩ-105. В декабре 1943-го во время высадки Эльтигенского десанта его в упор расстреляли гитлеровские быстроходные десантные баржи, рассказал КП-Крым руководитель экспедиции «Большой десант-2023» (проходила при поддержке «Поискового движения России») Александр Елкин. На борту судна находились предположительно 80 раненых советских бойцов.

- В этом году мы решили его основательно обследовать. Потому что, возможно, внутри него находятся останки людей и некие документы, которые прольют свет на фамилии и имена тех, кто погибли на нем, - рассказал Елкин.

На судне могло находиться около 80 советских бойцов. Скриншот из видео Анны Севастьяновой

При погружении все догадки подтвердились: на борту были найдены ржавые военные каски и карабин СВТ (самозарядной винтовки Токарева).

- С помощью специального оборудования мы сможем попасть внутрь этого тральщика. И тогда мы найдем те артефакты, которые нам требуются для полной идентификации. И, конечно, останки. Мы часто находим останки, но не поднимаем их. Считается, что люди похоронены в море, - отметил Елкин.

Пляж Печка в районе поселка Героевское, где работали поисковики. Фото: Александр Елкин

Данные о гибели РТЩ-105 достаточно противоречивы, так как свидетелей не осталось. Однако в исторических хрониках отмечается, что именно это судно было одним из трех, которые приняли бой на рассвете у поселка Эльтиген. Отбиваясь от немецких «Эрликонов» (20-мм автоматических пушек), корабль затонул вместе с другим десантным катером. Еще одному боту с 14 здоровыми и 15 ранеными десантниками удалось прорваться.

Речной катер-тральщик РТЩ-105 был построен в 1940-1941 годах. На его вооружении находилась 12,7-миллиметровя пушка и тралы для вылавливания и обезвреживания подводных мин. Поднимать судно на поверхность участники экспедиции не будут. Практически все, что от него осталось – это корпус и надстройки.

Судно обнаружили во время одного из погружений. Фото: Александр Елкин.

Фактически сейчас РТЩ-105 представляет собой подводную братскую могилу, в которой погребены десятки людей. На карте Александра Елкина таких братских могил в Керченском проливе уже порядка 70-ти.

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