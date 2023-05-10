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Общество10 мая 2023 15:30

В Керченском проливе обнаружили расстрелянный немцами тральщик, на котором затонули 80 бойцов в 1943 году

Поисковики планируют идентифицировать останки
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Расстрелянный гитлеровцами тральщик лежит на глубине порядка семи метров. Фото: Александр Елкин

Расстрелянный гитлеровцами тральщик лежит на глубине порядка семи метров. Фото: Александр Елкин

Керченский пролив продолжает притягивать к себе исследователей со всей России. В этот раз поисковики из семи городов страны прибыли в Керчь, чтобы тщательно обследовать судно, затонувшее в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года.

Корабль обнаружили на глубине около 7 метров возле поселка Героевское во время одной из поисковых экспедиций. Но тогда он не вызвал особого интереса у специалистов. И только подняв архивные данные, исследовали выяснили, что находящееся под водой судно – ни что иное, как тральщик РТЩ-105. В декабре 1943-го во время высадки Эльтигенского десанта его в упор расстреляли гитлеровские быстроходные десантные баржи, рассказал КП-Крым руководитель экспедиции «Большой десант-2023» (проходила при поддержке «Поискового движения России») Александр Елкин. На борту судна находились предположительно 80 раненых советских бойцов.

- В этом году мы решили его основательно обследовать. Потому что, возможно, внутри него находятся останки людей и некие документы, которые прольют свет на фамилии и имена тех, кто погибли на нем, - рассказал Елкин.

На судне могло находиться около 80 советских бойцов. Скриншот из видео Анны Севастьяновой

На судне могло находиться около 80 советских бойцов. Скриншот из видео Анны Севастьяновой

При погружении все догадки подтвердились: на борту были найдены ржавые военные каски и карабин СВТ (самозарядной винтовки Токарева).

- С помощью специального оборудования мы сможем попасть внутрь этого тральщика. И тогда мы найдем те артефакты, которые нам требуются для полной идентификации. И, конечно, останки. Мы часто находим останки, но не поднимаем их. Считается, что люди похоронены в море, - отметил Елкин.

Пляж Печка в районе поселка Героевское, где работали поисковики. Фото: Александр Елкин

Пляж Печка в районе поселка Героевское, где работали поисковики. Фото: Александр Елкин

Данные о гибели РТЩ-105 достаточно противоречивы, так как свидетелей не осталось. Однако в исторических хрониках отмечается, что именно это судно было одним из трех, которые приняли бой на рассвете у поселка Эльтиген. Отбиваясь от немецких «Эрликонов» (20-мм автоматических пушек), корабль затонул вместе с другим десантным катером. Еще одному боту с 14 здоровыми и 15 ранеными десантниками удалось прорваться.

Речной катер-тральщик РТЩ-105 был построен в 1940-1941 годах. На его вооружении находилась 12,7-миллиметровя пушка и тралы для вылавливания и обезвреживания подводных мин. Поднимать судно на поверхность участники экспедиции не будут. Практически все, что от него осталось – это корпус и надстройки.

Судно обнаружили во время одного из погружений. Фото: Александр Елкин.

Судно обнаружили во время одного из погружений. Фото: Александр Елкин.

Фактически сейчас РТЩ-105 представляет собой подводную братскую могилу, в которой погребены десятки людей. На карте Александра Елкина таких братских могил в Керченском проливе уже порядка 70-ти.

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