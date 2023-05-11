Под Керчью нашли останки красноармейца в сохранившихся берцах американского лендлиза

Среди останков отсутствует череп. Фото: Военно-патриотический отряд "Помним"/vk

Очередная удача поисковиков из военно-патриотического отряда «Помним». Совместно с волонтерами объединения «Крымский рубеж» и ДОСААФ России под Керчью они обнаружили останки красноармейца, погибшего в боях за переправу Крымфронта. Такими переправами в 1942-1943 были районы поселков Маяк, Глейки и Жуковка. Здесь уже не раз находили как одиночные, так и массовые захоронения советских бойцов, которые позже со всеми почестями были преданы земле.

В этот раз останки солдата Красной Армии удалось обнаружить между поселками Маяк и Опасное. Характер повреждений указывает, что у бойца была перебита левая бедренная кость, левая ключица и плечо. Кроме того, отсутствует череп. На ногах – неплохо сохранившиеся берцы от западных союзников, рядом – множество осколков, пуговицы и два перочинных ножа, написал на странице поискового отряда «Помним» его командир Олег Трифонов.

- Почти полная анатомия, хорошее состояние останков, отсутствует череп. Боец был в ботинках лендлиз, имел малую саперную лопатку, гильзы патронов к винтовке Мосина, вернее то, что от них осталось, - отметил Трифонов.

На бойце частично сохранились кожаные берцы. Фото: Военно-патриотический отряд "Помним"/vk

В тридцати сантиметрах от ботинка поисковики нашли алюминиевую ложку. Ее отправят на чистку: есть надежда найти на ней имя погибшего. Это может быть последней зацепкой, так как ни личных опознавательных знаков, ни подписных вещей при бойце не было. Вероятно, он так и останется неизвестным, но будет похоронен с почестями на воинском кладбище в Керчи.

Определить принадлежность солдата к той или иной дивизии практически невозможно, пояснил КП-Крым Олег Трифонов. Войсковые соединения здесь постоянно сменяли друг друга.

- Целый год здесь поднимают бойцов. Это бойцы или по 1942 году по отступлению, либо по десанту декабря 1943 года. В прошлом году мы подняли здесь 12 человек, в этом году двоих, - рассказал КП-Крым замкомандира отряда Сергей Кравченко.

Есть шанс, что на ложке солдат оставил имя. Фото: Военно-патриотический отряд "Помним"/vk

Но не все найденные в окрестностях Керчи бойцы остаются неизвестными. В 2021 году рядом с останками солдата поисковики обнаружили хорошо сохранившийся смертный медальон 20-летнего красноармейца из Херсонской области. Родственников Рыжутина Дмитрия Владимировича удалось найти в Николаевской области. Забрать и захоронить останки лично распорядился глава поселка.

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