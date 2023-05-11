В банке РНКБ теперь можно открыть счет и вклад в юанях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиенты РНКБ теперь могут открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Такая возможность появилась у физических лиц.

УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ

Как отмечают в банке, ставка по вкладу «Максимальный» составит до 2% годовых. Такая ставка возможна, если открывать вклад на срок 731-1830 дней. Если же срок будет меньше, то и ставка составит от 1,6%.

Минимальная сумма, которую можно положить на накопительный счет — 10 тысяч китайских юаней. Рубли автоматически конвертируются в юани по текущему курсу. Клиенты РНКБ могут открыть вклад на срок от 3 месяцев до 5 лет в отделении банка или в интернет-банке, комиссия при этом не начисляется.

По условиям вклада, возможна капитализация и ежемесячная выплата процентов. Пополнение депозита при этом не предусмотрено. Все условия открытия вклада обозначены на сайте банка.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Как отмечают в РНКБ, открыть текущий счет в юанях можно в интернет-банке, операционном офисе или в мобильном приложении. Срок действия счета не ограничен, не взимается и плата за обслуживание. Пользователь может пополнять его и самостоятельно проводить расходные операции в мобильном приложении или интернет-банке. Ознакомиться с условиями открытия счета можно на сайте банка.

ОФИЦИАЛЬНО

- С учетом динамичного развития российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в сфере экономики, возможность открывать вклады и счета в юанях станет отличной альтернативой депозитам в других иностранных валютам, - говорит заместитель председателя Правления Николай Билан.

Средства на счетах и вкладах физических лиц в РНКБ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

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