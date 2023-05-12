Волки, смертельные селфи и лавины: спасатель поделился жуткими историями, происходившими в Крымских горах

Часто туристы недооценивают свои силы и идут в горы без подготовки и снаряжения. Фото: Давид ЗАГИРОВ

Крымские горы в масштабах страны хоть и небольшие, но таят в себе немало опасностей. Сложный рельеф (обрывы, ущелья, водопады), протяженные леса и резкая перемена погоды не раз сбивали с толку туристов. Казалось бы, что может быть проще, чем подняться в горы прямо с пляжа в резиновых тапочках или залезть на скалу ради эффектного фото? Не задумываясь о последствиях, отдыхающие (да и немало местных), оказываются в таких передрягах, что без помощи спасателей не обойтись. КП-Крым собрала реальные истории туристов, не рассчитавших свои силы на отдыхе, и расспросила специалиста о том, на что нужно обращать внимание при походе в горы.

СМЕРТЬ СТУДЕНТОВ НА АЙ-ПЕТРИ

Октябрь в Крыму - это всегда продолжение курортного сезона с большим количеством отдыхающих. Море еще теплое, солнце уже не палящее, загар ровный. Но погода на полуострове настолько непредсказуема, что может измениться в любой момент. Так и произошло в 2004 году в Ялте. Из-за резкого похолодания на Ай-Петри от переохлаждения погибли трое студентов.

- Они отстали от туристической группы. Были уставшие, без палаток. Ночью резко похолодало, они замерзли и погибли, - рассказывает КП-Крым начальник 4 поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Евгений Холмовой.

Кстати, именно резкие изменения погоды приводят и к сильным ливням, а как следствие, к паводкам в Крыму. Небольшие мелководные реки, больше похожие на ручейки, выходят из берегов и затапливают жилые дома, отрезая от цивилизации целые населенные пункты и приводя к человеческим жертвам. Переходящего горную реку вброд запросто может снести потоком, а его тело потом найдут в нескольких километрах от дома. Так было во время паводка в Ялте, Бахчисарайском районе, а также в Керчи в 2021 году.

В 2021 году в Бахчисарайском районе за сутки выпало две месячных нормы осадков. Фото: ГУ МЧС по РК

ГИБЕЛЬ СПАСАТЕЛЯ ПРИ СХОДЕ ЛАВИНЫ

Снежные бури и лавины - это все тоже про Крым. Зимой в горах на Южном берегу образуются снежные карнизы, в результате которых и сходят лавины. Под некоторыми из них гибнут люди.

- В 80-х годах спасатели шли спасать заблудившихся туристов на ялтинской яйле. Тогда при сходе лавины погиб сотрудник подразделения горно-спасательной службы, - рассказывает Евгений Холмовой.

ПОГИБШИЕ ЛЕСНИКИ И СЕЛФИ НА ОБРЫВЕ

Летом в лесах Крыма нередко возникают пожары, и туристы оказываются отрезанными от тропинки, ведущей к выходу. Смог снижает видимость, приходится блуждать в дыму, от нехватки кислорода можно погибнуть или сгореть в огне.

- Два лесника так погибли около десяти лет назад на айпетринской яйле. Лесник и его жена отправились самостоятельно тушить пожар, - вспоминает спасатель.

Селфи на краю обрыва может быть последним, если не знать о потоках воздуха, восходящих снизу. Около обрыва ветер не чувствуется, а уже на краю может неожиданно опрокинуть вниз. От резких порывов часто страдают дельтапанеристы и парапланеристы.

Лесной пожар в Крыму в 2018 году тушили три вертолета и 478 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

НАПАДЕНИЕ ВОЛКА

Еще одна проблема последнего десятилетия – волки. Их поголовье, не смотря на постоянный отстрел, растет. Крупные олени и косули в крымских заповедниках дают хищникам хорошую кормовую базу. Но нередко волки выходят и к людям.

- На туристов не нападали, но два года назад один их хищников напал на местного жителя. Мужчина остановил машину и вышел на обочину, чтобы справить малую нужду. В этот момент на него напал волк. Это было в районе Ангарского перевала. Мужчина жив, он отбился и вызвал спасателей, - рассказал Евгений Холмовой.

ПЕРЕОЦЕНКА СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Основная проблема туристов, по словам спасателей, часто заключается в переоценке своих сил и возможностей. Не так давно подняться на вершину скалы в районе Коктебеля решил молодой человек, прибывший в Крым автостопом. При этом ни спортивной подготовки, ни необходимого снаряжения у парня не было.

- Пройдя несколько десятков метров вертикально по скальному массиву, он понял, что не может ни спуститься, ни двигаться дальше. И он в абсолютно беспомощном состоянии каким-то чудом умудрился вызвать спасателей. Мы приехали и сняли его со скальной полки. При этом каждую минуту ему грозила опасность. Он просто стоял, держась за выступы в скале, и в любой момент мог сорваться и погибнуть, - рассказал сотрудник МЧС.

Аналогичный случай произошел в районе Лисьей бухты. Молодой человек из другого региона послушался совета новых знакомых в Крыму и решил подняться на скальный выступ, откуда открывается красивый вид. Поднимаясь на скалу, он сорвался вниз и пролетел 50 метров, пока его чудом не остановили деревья. Парень получил травмы, но остался жив.

В 80-х во время схода лавины в Крыму погиб спасатель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часто переоценивают свои силы и грибники. Люди идут в лес, как в парк, забывая про рельеф и теряя ориентацию. А тропки, которые, казалось бы, должны вывести к населенному пункту, заканчиваются в густой траве. Ведь проторены они не человеком, а дикими животными.

- Каждую осень у нас теряется несколько грибников. Все они - местные жители и каждый раз они уверяют, что отлично знают местность, потому что часто здесь бывают. Но заходя в лес и спускаясь в овраг, люди (в основном преклонного возраста) теряются. Наступают сумерки, пропадает мобильная связь, меняется погода, они дезориентируются и не могут найти выход, - отмечает Евгений Холмовой.

РЕКОМЕНДАЦИИ МЧС:

- Во всех смартфонах есть навигация, освоить такие программы несложно. Поэтому перед тем, как куда-то удаляться и идти смотреть природные объекты, нужно понимать, как ими пользоваться, чтобы в случае необходимости передать координаты спасателям. Если уходите в горы на несколько дней, надо иметь с собой комплект теплой одежды даже летом. Флисовую кофту, плащ или накидку, чтобы иметь возможность провести ночь в лесу. Обувь должна быть соответствующая. Не пляжные тапки и сандалии, которые рвутся и не дают возможности передвигаться, а кроссовки. И конечно же, важно понимать, где вы находитесь. Наличие навигационных программ в смартфоне и связь значительно упрощают работу спасателей, - отметил начальник 4 поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Евгений Холмовой.

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