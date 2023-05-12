Вертолет Ми-28 разбился в Крыму во время учебного полета

В Джанкойском районе Крыма рухнул на землю вертолет Ми-28
Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
В Джанкойском районе Крыма рухнул на землю вертолет Ми-28, сообщает Минобороны РФ.
– 12 мая в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28, – говорится в сообщении.
В результате аварии погибли оба летчика. В ведомстве уточнили, что машина была без боекомплекта, на земле разрушений нет. По предварительным данным, вертолет мог упасть из-за отказа техники.
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