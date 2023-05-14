Движение на «Тавриде» затруднено из-за ДТП с грузовым микроавтобусом, который врезался в ограждение и перевернулся

Грузовая «Газель» перевозила овощи. Фото: МВД по РК

Грузовой микроавтобус «Газель» попал в серьезное ДТП на трассе «Таврида». Как сообщает МВД по РК, в 8:20 утра в районе поселка Ленино 55-летний водитель «Газели», груженой овощами, не справился с управлением. Автомобиль въехал в боковое ограждение, опрокинулся и загорелся.

- На автодороге «Таврида» Керчь-Симферополь-Севастополь водитель, 1967 года рождения допустил наезд на боковое ограждение с последующим выездом за пределы проезжей части, в ходе которого произошло возгорание газового оборудования, - сообщили в МВД.

Автомобиль опрокинулся и загорелся. Фото: МВД по РК

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Газели». Их доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

На месте работают сотрудник МЧС и ГИБДД. Фото: МВД по РК

Очевидцы тем временем сообщают, что движение в сторону Керчи затруднено и осуществляется по одной полосе.

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