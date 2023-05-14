Цепь вросла в кожу: в Белогорске нашли пса, оставленного умирать в туго завязанном мешке

Животное завязали в мешок и бросили умирать в лесу. Фото: Анна Сергеева

Совсем недавно «Комсомолка» писала о спасенном в Севастополе алабае, которого хозяева бросили умирать без воды и еды, да еще и с вросшим в кожу шипованном ошейнике. Тогда большую белую собаку с грустными глазами, которая больше месяца скулила и звала на помощь, спасла местная пара волонтеров. Сейчас не менее жуткая история произошла в Белогорске.

Одна из местных жительниц нашла в лесу пса, в туго завязанном мешке. Оставленный умирать, он жалобно скулил, и не мог выбраться самостоятельно. Развязав мешок, женщина ахнула – на шее у животного болталась длинная цепь, вросшая в кожу.

- Там была страшная рана, сильное воспаление. Выяснилось, что выбраться из мешка собаке помогли, но поймать и освободить ее от оков не получилось. Она была сильно напугана. И только через неделю ежедневного общения (ей оставляли еду и пытались подходить к ней) собака доверилась. Но в руки не давалась, потому что люди ее очень сильно обидели, - рассказала КП-Крым Анна Сергеева, руководитель ялтинского приюта для собак «Ковчег», куда за помощью обратились жители Белогорска (организация выполняет работу по стерилизации бездомных животных в этом районе).

Цепь у спасенного пса буквально вросла в кожу. Фото: Анна Сергеева

Поймать животное удалось специалисту-кинологу. Песика доставили в Ялту и сделали операцию – срезали цепь и обработали рану.

- В этот же день я написала об этом пост на нашей страничке в социальной сети. И нашлась женщина, которая забрала ее в дом. Сейчас собака счастлива и любима, - рассказала Анна Сергеева.

Спасенный белогорский пес (кстати, еще совсем молоденький) теперь живет на территории Большой Ялты. Его новые хозяева регулярно присылают фото и видео отчеты о том, в каких условиях содержат животного.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ошейник с шипами врос в кожу: волонтеры из Севастополя спасли алабая, умиравшего без еды и воды

Севастопольские волонтеры спасли брошенного пса в железном ошейнике с шипами (подробнее)

«Подвешивали за задние лапы и снимали шкуру»: в Керчи нашли мертвых собак со следами издевательств

В МВД пока не уверены, что речь идет именно о собаках (подробнее)