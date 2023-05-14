На дне Керченского пролива нашли затонувший в начале XX века паровой буксир

Судно обнаружили участники поисковой экспедиции "Большой десант-2023". Фото: Александр Елкин/VK

В форватере Керченского пролива возле поселка Героевское обнаружили затонувший паровой буксир. Об этом КП-Крым рассказал руководитель поисковой экспедиции «Большой десант-2023» Александр Елкин. Судно, по его словам, лежит недалеко от расстрелянного немцами в декабре 1943 года тральщика РТЩ-105, который поисковики детально обследовали в начале мая.

- Подтверждения того, что этот буксир также погиб во время Великой Отечественной войны, мы не нашли. При первом осмотре на борту не обнаружено ни оружия, ни амуниции. Его названия мы пока тоже не знаем. Но не исключено, что это буксир «Крикун». Он затонул в шторм в начале XX века, - рассказал Елкин.

В исторических хрониках «Крикун» упоминается как буксирный пароход русского флота. Известно, что судно с таким названием вышло на помощь пароходофрегату «Херсонес», выброшенному на мель в створе мыса Ак-Бурун в ноябре 1861 года. Напоровшись на обломки затонувшего корабля, «Херсонес» стал быстро заполняться водой. Попытки откачать воду оказались безрезультатными, и судно легло на правый борт. «Крикун» снял с «Херсонеса» пассажиров и багаж.

- Окончательно название судна мы будем знать на следующий год, когда исследуем буксир более детально, - отметил Елкин.

Напомним, ранее поисковая экспедиция «Большой деант-2023» обнаружила в Керченском проливе тральщик, который во время высадки Эльтигенского десанта в упор расстреляли гитлеровские быстроходные десантные баржи. На борту судна находились предположительно 80 раненых советских бойцов. Все они погибли.

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