В Алуште до 2027 года построят крупный жилой комплекс около набережной

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Алуште планируют построить комплекс многоквартирных жилых домов. Финансирование на реализацию проекта ООО «Специализированный Застройщик «ЖК Прибрежный» предоставил банк РНКБ. 1,1 миллиарда рублей выделены в рамках проектного финансирования до 2027 года. Проект реализуется по ФЗ-214 («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости») с использованием эскроу-счетов.

Инвестор построит жилой комплекс «На Фонтанке» в 700 метрах от набережной Алушты. По данным застройщика, комплекс будет состоять из восьми девятиэтажных жилых домов. Общая площадь, на которой будет вестись стройка, - 17,5 тысячи квадратных метров.

- Всесторонняя поддержка сферы жилищного строительства и участие в обновлении жилого фонда в Крыму являются одной из наших приоритетных задач, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – При этом, если клиент приобретает жилье в ипотеку от РНКБ в жилом комплексе, который строится с использованием проектного финансирования нашего банка, то ставка по ипотечному кредиту будет снижена на 1%.

Напомним, в мае 2022 года РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство крупного жилого комплекса «Розовое озеро» на сумму 2,2 миллиарда рублей. Так, до 2026 года в поселке Прибрежное появится жилой комплекс комфорт-класса. Он будет включать восемь многоэтажных многоквартирных жилых домов с развитой курортной инфраструктурой. Планируется благоустройство детских зон отдыха, ландшафтный дизайн общественных зон, а также строительство площади с фонтаном.

По данным банка, по итогам 2022 года были подписаны сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Общая сумма – около 50 миллиардов рублей.

Отметим, что механизм проектного финансирования, согласно ФЗ-214, начал работать с 2019 года. Закон обезопасил средства дольщиков, которые вкладываются в строящиеся объекты. Так, средства участников долевого строительства размещаются в банке на счете эскроу до полного завершения строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строительство же финансируется с помощью взятого в банке кредита.

СПРАВКА «КП»

ООО «Специализированный Застройщик «ЖК Прибрежный» входит в ГК «ИнтерСтрой». Эта группа компаний работает в Крыму более 18 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

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