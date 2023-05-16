Последние звонки в крымских школах проведут в помещениях

Торжественные линейки пройдут только для 9-х и 11-х классов Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Торжественные линейки в школах Крыма, посвященные празднику Последнего звонка, пройдут только для выпускников 9 и 11 классов. При этом мероприятия проведут исключительно в помещениях школ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений, - сообщил Аксенов у себя Telegram.

Посетить линейку смогут и родители выпускников. Остальные же учащиеся окончание учебного года отметят в своих классах.

- В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности, - отметил глава Крыма.

Напомним, последний звонок в школах Крыма прозвенит в понедельник 22 мая. Для всех школ в этот день торжественная линейка будет единая. После этого пройдет традиционный «разговор о важном». 9-е и 11-е классы продолжат подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Остальные классы будут заниматься в обычном режиме.

Учебный год во многих школах полуострова завершится 26 мая.

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