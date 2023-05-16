Волонтеры купили дом-вагончик для 91-летнего пенсионера из Бахчисарая, который четыре месяца прожил на пепелище

Иван Иванович (слева) всю жизнь проработал в "Артеке" смотрителем территории. Фото: Юлия Гаевская/Vk

У 91-летнего пенсионера из Бахчисарайского района, который после пожара четыре месяца практически жил на пепелище, появился новый дом. Это небольшой вагончик, который для старика купили волонтеры. Причем деньги на него удалось собрать буквально за две недели.

Напомним, маленького щупленького старичка с перебинтованной головой на автостанции Симферополя встретила молодая учительница Юлия Гаевская. Разговорившись, женщина узнала, что Иван Иванович Орлов (так зовут дедушку) живет в селе Счастливое. Правда, жизнь его далеко не такая, как название поселка.

В декабре прошлого года у пенсионера сгорел дом. Пришлось переехать в холодный деревянный сарай. Разобрать пепелище старику уже не под силу. Так и ходил, спотыкаясь о мусор после пожара, а упав, повредил себе глаз.

Дом-вагончик Ивана Ивановича установили в селе Доброе. Фото: Юлия Гаевская/Vk

Но после встречи с Юлией Гаевской все изменилось. Женщина организовала волонтеров, которые привезли деду Ивану все необходимое – одежду, продукты, холодильник и телевизор. Кроме того, отвезли в баню и подстригли, свозили в церковь и купили новую Библию (об этом давно мечтал Иван Иванович).

Но и этим помощь не ограничилась. Пенсионеру решено было купить небольшой дом-вагончик, где он мог бы жить в тепле и комфорте. Необходимую сумму в 200 тысяч рублей собрали за две недели, пока Иван Иванович был в больнице (холод и сырость дали о себе знать, дедушку пришлось госпитализировать). Но возвращаться в Счастливое Иван Ивановичу уже не пришлось. Новый дом ждал его в соседнем селе Доброе.

В новом доме есть все необходимое. Фото: Юлия Гаевская/Vk

- Предложение о переезде было озвучено ему давно, но в силу своего возраста и характера дедушка боялся быть в чем-то неудобен чужим людям. А маленький и уютный дом, который установили на территории двора, решил всю проблему, - рассказала Юлия Гаевская у себя в соцсети.

Предоставить место на своем участке для вагончика Ивана Ивановича согласилась одна из местных семей. Жители Доброго будут помогать дедушке с питанием, стиркой и уборкой.

- Таких людей, как те, кто забрал Ивана Ивановича, единицы. Они заботятся о нем бескорыстно, у них есть для этого возможности, - рассказала Юлия КП-Крым.

Вагончик пенсионера поставили во дворе одной из семей. Фото: Юлия Гаевская/Vk

В новом доме-вагончике у Ивана Ивановича есть все необходимое: холодильник, телевизор, микроволновка и электроплитка. В Счастливое пенсионер больше не вернется. Однако летом туда должна приехать его дочь, чтобы решить вопрос с земельным участком. 70-летняя женщина ранее планировала отправить отца в интернат, так как возможности забрать его к себе в Мурманск у нее нет. Но Иван Иванович отказался, решив доживать свой век хоть и в сгоревшем, но все же родном для него доме.

Деньги на новый дом для Ивана Ивановича волонтеры собрали за две недели. Фото: Юлия Гаевская/Vk

Всю жизнь пенсионер проработал смотрителем территории в детском лагере «Артек», лично видел Хрущева и Ворошилова, которые приезжали к артековцам, и даже попал в исторический кадр с ними, который в 1961 году опубликовала «Учительская газета». Навестить Ивана Ивановича пообещали и современные артековцы.

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