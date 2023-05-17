Ажиотаж пропал? Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Крыму после поставок херсонских овощей

Вот уже год на полуостров привозят херсонские фрукты и овощи. Фото: Александра Тимощенко

- Сладкая клубничка! Прямо из Холмовки – пальчики оближешь! А вот и огурчики-помидорчики херсонские. За полчаса с руками отрывают, - зазывают продавцы на симферопольских рынках.

Занимаю очередь и расспрашиваю цены. Оказывается, товары из Крыма и новых регионов по цене в этом году никак не отличаются. Не то, что прошлым летом. Дальше – дело вкуса и предпочтений. Выбирай, что нравится.

Местные прилавки ломятся от разнообразия Фото: Александра Тимощенко

Вот уже год на полуостров привозят херсонские фрукты и овощи. Местные рынки в сезон ломятся от разноцветного многообразия. Только вот крымчане жалуются на цены. Местных товаров тонны, а их стоимость почему-то не падает. Лето же почти наступило, самое время!

«Комсомолка» разбиралась, что происходит с ценами на фрукты и овощи в этом году, и как на рынок повлияли поставки из новых российских регионов.

ЦЕНЫ ВЫРОВНЯЛИСЬ

Ежедневно на полуостров привозят сотни тонн продуктов из Херсона и Запорожья. Их большую часть можно найти на главном рынке Симферополя - «Привозе». Среди самых ходовых сейчас традиционно отмечают огурцы, помидоры, редис, картофель и клубнику.

Если пройтись по торговым рядам по всему Крыму, цены на одни и те же позиции разнятся, но не так сильно, как в прошлом году. Как сообщила КП-Крым заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова, изменений удалось добиться благодаря удерживанию стоимости продовольственных товаров на одном уровне с показателями материковой части России и субъектами Южного федерального округа.

Большую часть продукции можно найти на главном рынке Симферополя - «Привозе» Фото: Александра Тимощенко

- Правительством республики проведена работа по увеличению объемов поставок бакалейной группы товаров из Краснодарского края и прямых, налаженных поставок овощей из Херсонской и Запорожской областей, благодаря которой удается удерживать ценовую ситуацию на продовольственные товары в одном тренде с показателями РФ, - отметила она.

АЖИОТАЖ ПРОПАЛ

И если год назад, гуляя вдоль рядов «Привоза», можно было встретить ценники и коробки с огромными надписями «Херсон» или «Мелитополь», а рядом толпы из желающих заполучить все самое дешевое и сладкое, то в этом году ситуация изменилась. Из-за того, что нет большого разброса по ценам, люди уже не так сильно обращают внимание на пестрые таблички.

Товары из Крыма и новых регионов по цене в этом году никак не отличаются Фото: Александра Тимощенко

700 ТОНН КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

По словам Мезавцовой, на сегодняшний день все поставки продукции на полуостров осуществляются по запросам и потребностям субъектов хозяйствования в сельхозпродукции, которая каждый день собирается от всех муниципальных образований полуострова.

- При этом основными поставщиками являются фермеры Херсонской и Запорожской областей. Порядка 700 тонн сельскохозяйственной продукции еженедельно собирается и аккумулируется фермерами новых российских регионов для централизованной поставки в Крым. Планируется увеличение поставок - наступает сезон овощей, - добавила замминистра.

Самой большой популярностью сейчас пользуется клубника Фото: Александра Тимощенко

В Минпроме также отметили, что за год на полуострове удалось сократить наценки на некоторые продукты. Раньше они могли возникать из-за того, что местные торговцы перекупали овощи и фрукты прямо на границе, а затем привозили на рынки и ярмарки, чтобы продать по цене на порядок выше изначальной.

- Мой знакомый прошлым летом специально каждое утро выезжал в Перекоп и скупал все за копейки. А потом увеличивал стоимость позиций в 10, а то и в 20 раз. Поэтому многие и жаловались, что в одном месте огурцы стоили 15 рублей, а в другом – 200. Сейчас все по-другому. Чтобы не было конкуренции и вранья, у всех одна цена, - рассказывает КП-Крым симферопольский продавец Юрий.

По информации Мезавцовой, благодаря минимизации посреднического звена удалось существенно уменьшить торговую наценку и стоимость продукции на прилавке.

ГДЕ НАЙТИ ТОВАРЫ ИЗ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Найти товары из новых российских регионов можно на разных торговых точках полуострова. С целью увеличения рынка сбыта местные власти регулярно устраивают еженедельные ярмарки и бесплатно предоставляют места для фермеров из Херсона и Запорожья.

- Сейчас продолжает функционировать торговая зона на территории оптового рынка «Привоз», определенная для реализации сельскохозяйственной продукции из Херсонской и Запорожской областей. Дирекция рынка «Привоз» выделила для сельхозтоваропроизводителей из новых субъектов более 20 мест. Контроль качества реализуемой продукции осуществляет лаборатория Госкомитета ветеринарии Республики Крым. В настоящее время из Республики Крым на новые территории также осуществляются поставки продовольственной группы товаров, а именно бакалейная продукция (мука, сахар, крупы, макаронные изделия, а также масло подсолнечное, молочная продукция и.т.д.), - отметили в Минпроме.

Также на полуостров завозят продукцию, выращенную в теплицах: огурцы, помидоры, редис, капуста, молодой картофель и овощи «борщевого набора» открытого грунта.

КАКИЕ СЕЙЧАС ЦЕНЫ

Если говорить о ценах на рынках сегодняшний день, то они не сильно изменились с прошлого года, но тенденция на увеличение все же есть – от 1 до 10%.

Так, если в прошлом году помидоры на рынках стоили в районе 120-150 рублей, сегодня их цена, в среднем, выросла до 140-180 рублей.

Сегодня цена помидоров, в среднем, варьируется от 140 до 180 рублей. Фото: Александра Тимощенко

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