Банк РНКБ подписал сделки на 100 миллиардов рублей в рамках проектного финансирования застройщиков

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Механизм проектного финансирования в России начал работать с 2019 года. Федеральный закон № 214 обезопасил средства дольщиков, которые вкладываются в строящиеся объекты. Суть в том, что средства участников долевого строительства находятся на эскроу-счете в банке до полного возведения объекта. В свою очередь, застройщик получит доступ к этим средствам только после сдачи объекта в эксплуатацию. А финансирование строительства осуществляется с помощью кредитования. В Крыму оформить кредит на проектное финансирование можно в банке РНКБ. По данным кредитного учреждения, с начала реализации ФЗ-214 до мая текущего года объем одобренных и подписанных сделок превысил отметку в 100 миллиардов рублей. Общая площадь объектов, которые строятся или будут построены с использованием проектного финансирования РНКБ, на сегодняшний день составляет около 2 миллионов квадратных метров.

Услуга проектного финансирования востребована на юге России. Так, с начала текущего года РНКБ подписал подобные сделки на сумму около 8 миллиардов рублей. Общая площадь строительных объектов — больше 127 тысяч квадратных метров. Сейчас на рассмотрении в банке находится еще 16 проектов площадью около 215,7 тысяч квадратных метров. Общая сумма — около 16,5 миллиарда рублей.

- Поддержка инфраструктурных проектов, которые имеют большое социально-экономическое значение для развития регионов, является для нас приоритетной задачей, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Проектное финансирование строящегося жилья и коммерческих зданий очень востребовано в регионах присутствия банка, и у нас есть все необходимые ресурсы для плодотворной работы с застройщиками.

Напомним, в в мае РНКБ предоставил проектное финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей на реализацию проекта ООО «Специализированный Застройщик «ЖК Прибрежный». Средства предоставлены до 2027 года. Инвестор построит жилой комплекс «На Фонтанке» в 700 метрах от набережной Алушты. По данным застройщика, комплекс будет состоять из восьми девятиэтажных жилых домов. Общая площадь, на которой будет вестись стройка, - 17,5 тысячи квадратных метров.

КСТАТИ

Клиенты РНКБ, которые покупают жилье в ипотеку на первичном рынке, могут получить скидку к ставке в размере 1%. Такой дисконт действует при покупке квартиры в объекте, который строился с использованием проектного финансирования банка. Кроме того, в кредитном учреждении напомнили, что клиенты могут купить квартиры в аккредитованных новостройках по льготным ставкам: от 4% - по льготной государственной программы «IT-ипотека», от 5% - в рамках программы «Семейная ипотека», и от 7% - по программе «Ипотека с господдержкой».

По данным банка, около 60% всех ипотечных кредитов выданы по льготным госпрограммам со сниженной процентной ставкой. Также в РНКБ напомнили, что ставки по собственным ипотечным программа банка стартуют от 8,4% и являются одними из самых низких в России.

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