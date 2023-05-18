В Керчи археологи нашли уникальный клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского

На лицевой стороне монет изображена голова богини Афины в коринфском шлеме. Фото: Государственный Эрмитаж.

В Керчи во время раскопок древнего городища Мирмекий, который входил в состав Боспорского царства, археологи обнаружили уникальный клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. По ее словам, находка отлично сохранилась – монеты находились в небольшом глиняном кувшинчике, который археологи нашли абсолютно целым.

- 26 монет клада принадлежат Александру Македонскому, и четыре - его слабоумному брату Филиппу III. Все они являются статерами (античные монеты, имевшие хождение в Древней Греции и Лидии- прим.ред), их вес 8,5 грамма золота, - рассказала Умрихина.

На лицевой стороне монет изображена голова богини Афины в коринфском шлеме, который украшен изображением змеи или грифона. На оборотной стороне – крылатая богиня победы Ника.

Примечательно, что клад был найден в тот же день и в том же месте, где и бронзовый кувшин с 99 монетами из сплава золота с серебром города Кизик в 2003 году. Тогда находка кизикинов стала крупнейшей на северном Причерноморье.

Монеты были найдены в глиняном кувшинчике. Фото: Государственный Эрмитаж/Vk

Найденные 30 золотых монет пока не доступны для посетителей. В «Золотой кладовой» керченского музея они появятся только после детального изучения.

- Сейчас мы изучаем эти монеты. Предстоит большая исследовательская работа. Но уже сейчас можно смело говорить, что это находка века, - отметила Умрихина.

Всего в 2023 году фонды музея пополнили порядка 3 тысяч артефактов, обнаруженных во время археологических раскопок прошлого года. Коллекция музея таким образом насчитывает уже 300 тысяч экспонатов.

Отметим, среди известных находок древнего Мирмекия, где не прекращаются раскопки, мраморный саркофаг с рельефами, относящийся ко II веку н.э, найденный в 1834 году. А также 723 монеты III века до н.э, обнаруженные в 2002 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Крым будет бороться за возвращение «скифского золота»

Семь лет судебных тяжб закончились в пользу Киева (подробнее)

В Керченском проливе обнаружили расстрелянный немцами тральщик, на котором затонули 80 бойцов в 1943 году

Поисковики планируют идентифицировать останки (подробнее)