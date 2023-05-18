Певец и бывший фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин колесит по Крыму в поисках долгожителей

Митя Фомин снимает программу про долгожителей в Крыму. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Российский певец, телеведущий и бывший участник группы Hi-Fi Митя Фомин колесит по Крыму. На полуострове он снимает программу про долгожителей под названием «На все 100», автором и продюсером которой является.

- Мы ищем регион, где живет больше всего долгожителей. Мы ездим к ним, узнаем, чем они питаются, какое у них окружение, какая была работа, хобби и так далее. Чтобы проанализировать и понять, как можно дожить до ста лет. У нас всего восемь выпусков, и начать мы решили с Крыма,- рассказал Фомин в эфире «Первого Крымского».

Фомин пропагандирует здоровый образ жизни. Неудивительно, что за время стоянки его поезда в Крым он даже успел совершить утреннюю побежку по платформе на станции «Тамань-Пассажирская».

- Длина платформы ориентировочно 600-700 метров. За сорок минут стоянки успешно преодолена дистанция в 5 км вдоль зевак в предвкушении вида моря, - рассказал подписчикам у себя в Tg-канале певец.

Первый день в Крыму у звезды начался с посещения Ялтинского горно-лесного заповедника. Здесь «лазает по горам, как кошка» первая участница его программы – 82-летняя крымчанка Эльвира Насонова, рассказал Фомин. Второй съемочный день был посвящен встрече с мировым рекордсменом по калистенике (силовые тренировки) Владимиром Трофимцом.

Сотрудников Ялинского заповедника певец удивил познаниями флоры природной территории. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"/Вконтакте

Своими впечатлениями после общения с певцом и телеведущим сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым» поделились на официальной страничке в соцсети.

- Помимо того, что Дмитрий оказался очень доброжелательным, искренним и позитивно настроенным собеседником, он также приятно удивил нас чудесными познаниями флоры заповедника, - отметили в заповеднике.

Певец признался, что настолько влюблен в Крым, что даже купил «крохотную квартирку» в Севастополе, которую называет «скворечником». Ремонт в ней длился два года, а сейчас Фомин принял работу дизайнера в части обустройства веранды.

- У меня красивейшая веранда с видом на море. Это была мечта моего детства. Я родился и вырос в Новосибирске, там длинные и красивые зимы. Но всегда хотелось тепла и моря. И Крым реализовал мою мечту, - рассказал Фомин.

Телеведущий признался, что любит отдыхать в местах, где меньше людей и чище пляжи. Вдохновение в Крыму черпает в районе Качи, а также на южном берегу, в частности в Симеизе.

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