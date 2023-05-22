В РНКБ отмечают увеличение среднего чека ипотеки на 20% по сравнению с прошлым годом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ипотека — один из самых доступных способов обзавестись своим жильем. Банки предлагают большое разнообразие программ, по которым можно выбрать выгодную ставку и рассчитать комфортный ежемесячный платеж. Один из крупнейших банков Крыма — РНКБ. Как отмечают в банке, ипотечный кредитный портфель физических лиц с начала года увеличился на 9%. В мае он превысил 70 миллиардов рублей.

Желающих купить квартиру в ипотеку становится все больше. Так, с начала года РНКБ выдал больше 2,6 тысяч ипотечных займов на сумму около 11 миллиардов рублей. Как отмечают в кредитном учреждении, по сравнению с тем же периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%.

Особенно выгодно приобретать в ипотеку недвижимость в новостройках, поскольку можно воспользоваться условиями госпрограмм. По данным РНКБ, в 2023 году 60% ипотечных кредитов на новостройки были выданы по льготным госпрограммам поддержки ипотечного кредитования. Так, банк выдал 2 миллиарда рублей по сниженным процентным ставкам. В РНКБ также напомнили, что клиенты могут получить скидку к процентной ставке в размере 1%. Это возможно, если квартира приобретается в объекте, который строился с помощью проектного финансирования банка.

ДИСТАНЦИОННАЯ ИПОТЕКА

Около 30% ипотечных кредитов в РНКБ оформляют жители материковой части России. Многие из них используют возможность купить квартиру в ипотеку без визита в Крым. Сделку можно оформить дистанционно. В рамках таких сделок РНКБ уже выдал более 750 миллионов рублей на покупку жилья на полуострове. Чаще всего жилье в Крыму покупают жители Красноярского края, Свердловской и Амурской областей. Их привлекает недвижимость в пгт. Коктебель, Сакском районе и г.Ялта.

В РНКБ также напомнили, что подать заявку на выдачу ипотечного кредита можно на сайте банка или в мобильном приложении. Визит в офис не потребуется. Как отметили в пресс-службе банка, почти 60% заявок подаются дистанционно. Кроме того, больше 90% кредитов на покупку жилья в новостройках и 50% на приобретение жилья на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате. В 15% сделок использовался материнский капитал в качестве первоначального взноса. У клиентов есть возможность загрузить все нужные документы при подготовке ипотечной сделки в чат мобильного приложения. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы.

НЕМНОГО ЦИФР

- Мы отмечаем активное восстановление спроса на ипотечное кредитование в Крыму по сравнению с прошлым годом, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Рост объемов выдач ипотеки стал возможен благодаря своевременным мерам Центрального банка РФ и Правительства РФ, а также активному взаимодействию с партнерами РНКБ.

Средний чек ипотеки в 2023 году увеличился на 20% (по сравнению с 2022 годом) и превысил 4 млн рублей. Средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин, и 40 лет - для женщин.

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15:21