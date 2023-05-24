Крымский мост перекрыли из-за учений

Движение будет восстановлено через несколько часов. Фото: правительство Крыма

Крымский мост перекрыли на несколько часов из-за учений. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов, – написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики призвал крымчан доверять только проверенным источникам информации.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Тамань», движение по мостовому переходу будет открыто до 11:30. Задымление на мосту связано с учениями.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту грузовик, из-за чего загорелись цистерны поезда. В результате погибли четверо человек, а в море обрушились два автомобильных пролета моста, которые шли в сторону полуострова. Позже президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом. По данным ФСБ, организатором взрыва стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

В феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. 5 мая на Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути. Специалисты заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций.

ДОПОЛНЕНИЕ

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что в 11:00 24 мая движение возобновлено в штатном режиме.

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