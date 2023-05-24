Озвучен список имущества украинских олигархов, которое национализировали в Крыму

Имущество украинских олигархов в Крыму пойдет с молотка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму озвучили список национализированного имущества украинских олигархов, которые, несмотря ни на что, продолжали вести бизнес на полуострове. Постановление о передаче объектов в собственность республики приняли депутаты на сессии Госсовета.

- Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами, - написал у себя в Telegram председатель Госсовета Владимир Константинов.

Среди объектов, по которым принято решение о национализации, значатся:

- Большое винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым». Учредителем и собственником предприятия является гражданин Кипра, активно поддерживающий ВСУ, Вадим Ермолаев. Он входит в Топ-100 богатейших людей Украины. Его производство в Крыму функционирует со штатом 500 человек.

- ЧАО «УКСНАБ». Предприятие по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования действует в Красноперекопске со штатом в 500 человек. Бенефициар – крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной.

- Вторая часть по объекту «Скай плаза» в Ялте (торговые площади, которые сдаются в аренду, бенефициаром является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк).

- Объекты, связанные с зеленой энергетикой — солнечные батареи, принадлежащие группе разных ООО с названием «Солар». На момент возвращения Крыма в Россию «Солар» братьев Клюевых (бывших нардепов Украины) управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове. Доходы от бизнеса уходили в офшор на Кипр.

- Действующий детский лагерь «Кипарис» в Алуште, который принадлежит украинскому предприятию «Тяжавтотранс» в Днепропетровске.

- Действующее сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и Компания», связанное с окружением одиозного украинского политика, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.

- АО «Ялтинский хладокомбинат», бенефициаром которого является гражданин США Леон Зельдович. Хладокомбинат не функционирует, но сдаются в аренду складские помещения.

- Торговые сети, здание бывшего «Фуршета» в Симферополе, помещение в Ялте. Бенефициар – украинский бизнесмен, депутат Киевского городского совета Игорь Баленко.

- Здание меджлиса* на улице Шмидта в Симферополе.

Среди национализированных объектов также квартира действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Она расположена в элитном ЖК «Император» недалеко от Ливадийского дворца.

Напомним, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в целом под национализацию в Крыму попали около 700 объектов. Национализированное имущество планируют продать, а вырученные средства отправят на нужды малообеспеченных и участников СВО.

*Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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