Дорогу молодым: в Симферополе мама-лебедь вывела малышей на прогулку

Лебедята на прогулке в парке Симферополя. Фото: МБУК "Парки столицы"

Лебедята активно осваивают парк Гагарина в Симферополе. Пушистые малыши появились на свет в начале мая. У пары элегантных птиц, которая свила гнездо на острове в центре пруда, вылупилось сразу семь птенцов.

Сегодня потомство активно познает мир и уже выходит на прогулку вдоль пруда. На днях посетители парка стали свидетелями того, как мама-лебедь повела детишек на зеленую полянку через дорогу от водоема. Птицы настолько привыкли к вниманию людей, что без опаски показывают малышню посетителям. Правда, люди не всегда правильно реагируют на их появление, говорят сотрудники парка.

- К сожалению, некоторые посетители злоупотребляют доверчивостью птиц: стремятся погладить пернатых малышей или подплыть к ним как можно ближе на катамаране. Тем самым пугают лебедят и подвергают их опасности, - отмечают в МБУК «Парки столицы».

Птенцы появились на свет в начале мая. Фото: МБУК "Парки столицы"

Посетителей просят бережно относиться к обитателям пруда: не нарушать их покой и не вмешиваться в естественный ход их жизни.

КСТАТИ

Лебедей и диких уток нельзя кормить хлебом, солеными и жареными семечками, печеньем и орехами. Вместо этого их можно порадовать листьями салата, проваренным зерном, тертой морковью, яблоками или овсянкой.

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