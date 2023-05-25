Выпускные в школах пройдут в единые дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выпускной – один из важных этапов в жизни школьника. Это время прощания с учителями, с классом и партой, а также шаг в новую – взрослую жизнь.

Традиционно выпускным в школах предшествует сдача экзаменов. Они завершатся 17 июня, после чего у 9-ти и 11-классников будет около недели на подготовку к торжествам по случаю получения аттестатов.

КОГДА ПРОЙДУТ ВЫПУСКНЫЕ В КРЫМУ В 2023 ГОДУ

По рекомендации Минпросвещения, в 2023 году выпускные вечера в школах страны пойдут в единые дни в конце июня. Не исключение и Крым.

- Выпускные в школах Крыма пройдут 23, 24 и 25 июня, - сообщили в Министерстве образования республики.

В КАКОМ ФОРМАТЕ ПРОЙДУТ ВЫПУСКНЫЕ В КРЫМУ В 2023 ГОДУ

Выпускные в школах традиционно будут состоять из двух частей. Сначала официальная часть вручения аттестатов, затем, по желанию родителей – торжества вне стен школы.

В целях безопасности торжественная часть в учебных заведениях будет проходить в оперативном и закрытом формате, отметила министр образования республики Валентина Лаврик. В первую очередь это будет праздник для выпускников и их родителей.

КАК ОТМЕТИТЬ ВЫПУСКНОЙ В КРЫМУ-2023

- С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену, - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Минпросвещения тем временем запустило праздничный онлайн-марафон «Выпуск'23 Марафон побед: спасибо, учитель!».

Каждый выпускник или педагог может записать короткий видеоролик с рассказом о себе и своей школе и выложить у себя на странице ВКонтакте с хештегами #ПоследнийЗвонок #НаставлениеУчителя #Выпуск23МарафонПобед.

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