Выпускные в школах пройдут в единые дни.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выпускной – один из важных этапов в жизни школьника. Это время прощания с учителями, с классом и партой, а также шаг в новую – взрослую жизнь.
Традиционно выпускным в школах предшествует сдача экзаменов. Они завершатся 17 июня, после чего у 9-ти и 11-классников будет около недели на подготовку к торжествам по случаю получения аттестатов.
По рекомендации Минпросвещения, в 2023 году выпускные вечера в школах страны пойдут в единые дни в конце июня. Не исключение и Крым.
- Выпускные в школах Крыма пройдут 23, 24 и 25 июня, - сообщили в Министерстве образования республики.
Выпускные в школах традиционно будут состоять из двух частей. Сначала официальная часть вручения аттестатов, затем, по желанию родителей – торжества вне стен школы.
В целях безопасности торжественная часть в учебных заведениях будет проходить в оперативном и закрытом формате, отметила министр образования республики Валентина Лаврик. В первую очередь это будет праздник для выпускников и их родителей.
- С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену, - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Минпросвещения тем временем запустило праздничный онлайн-марафон «Выпуск'23 Марафон побед: спасибо, учитель!».
Каждый выпускник или педагог может записать короткий видеоролик с рассказом о себе и своей школе и выложить у себя на странице ВКонтакте с хештегами #ПоследнийЗвонок #НаставлениеУчителя #Выпуск23МарафонПобед.
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