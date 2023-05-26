Конец пандемии: в Крыму сняли ограничения по коронавирусу

Режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции действовал в республике более трех лет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом отменил режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, действовавший в республике с марта 2020 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства РК.
– Признать утратившими силу указы главы Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», – говорится в тексте документа.
Таким образом, теряют силу все ограничения, введенные в республике в связи с пандемией COVID-19.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за минувшие сутки в Республике Крым выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали восемь человек. Зафиксирован один летальный исход, выздоровел 31 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 217 108 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 209 765 человек выздоровели, 5 430 скончались.
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