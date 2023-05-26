Ко Дню предпринимателей крупнейший крымский банк составил портрет бизнесмена

ФОТО: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале мая текущего года в банке РНКБ было зарегистрировано более 77 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них 7,8 тысяч человек имеют действующие кредиты. Средний чек такого кредита составляет около 1,3 млн рублей. В среднем каждый третий кредит выдается по сниженной процентной ставке в рамках льготных госпрограмм поддержки предпринимательства. В крупнейшем крымском банке составили портрет заемщика-индивидуального предпринимателя.

Так, соотношение мужчин и женщин – индивидуальных предпринимателей в РНКБ составляет 59,7% мужчин и 40,3% женщин соответственно.

Средний возраст индивидуального предпринимателя в РНКБ составляет 45 лет, самому молодому предпринимателю – клиенту РНКБ – 15 лет, а самому взрослому – 90 лет.

В топ-5 населенных пунктов, где в РНКБ зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей, входят Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория и Керчь.

В топ-5 самых популярных сфер деятельности у индивидуальных предпринимателей входят розничная торговля, транспортная деятельность, операции с недвижимым имуществом, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, оптовая торговля.

- Мы искренне поздравляем всех причастных к празднованию Дня предпринимателя и желаем прекрасных результатов, успехов и радости от любимой работы, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Поддержка предпринимателей и участие в развитии их бизнеса является одним из приоритетов нашейработы Мы являемся участниками большинства государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и готовы оперативно предоставлять нашим клиентам финансирование на максимально выгодных условиях.

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