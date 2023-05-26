«Волноваться не стоит»: сейсмолог рассказал, отразилось ли последнее землетрясение в Краснодарском крае на Крыме

Ни на Керченском полуострове, ни на ЮБК подземных толчков за минувшие сутки не было. Фото: Юлия МАРКИНА

Сразу четыре землетрясения этой ночью зафиксировали в Краснодарском крае. Самый сильный толчок с магнитудой 4,2 балла произошел в Туапсинском районе. Его и почувствовали местные жители, некоторые из них даже выбежали на улицу.

Зафиксировали подземные толчки и приборы крымской сейсмостанции. Как рассказал КП-Крым замдиректора института сейсмологии и гемодинаики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк, эпицентр землетрясения находился на достаточно удаленном от полуострова расстоянии, поэтому крымчане его не ощутили.

- По мере удаления от эпицентра землетрясения, сейсмический волны затухают, поэтому мы в принципе не могли этого здесь ощутить. К тому же по интенсивности они были маленькие. Приборы же, которые есть у нас, все эти землетрясения фиксируют, у нас информация есть. Но для Крыма они не актуальны. Для нас актуальны только местные землетрясения, которые могут взволновать население. А за последние сутки местных землетрясений не было, - рассказал Калинюк.

Крымская сейсмостанция тем временем фиксирует почти все землетрясения, которые происходят в мире. Приборы «пишут» колебания земной поверхности не только в Краснодарском крае, но и в Японии, Индонезии и на Суматре.

Минимальная сила подземных толчков, которая ощущается человеком, по словам специалиста, обычно составляет 3 балла.

- 2,5 балла чувствуется на высоких этажах, 2 балла мы не чувствуем, 1 балл фиксируют только приборы. Если мы говорим, что в Туапсе люди чувствовали 3 балла, это значит, что они находились в состоянии покоя или были в каком-то тихом месте. Но ни Керчь, ни в целом Крым, не могли их ощутить, потому что сейсмическая волна затихает с увеличением расстояния до объекта, – отметил специалист.

Сейсмологи уверяют - волноваться крымчанам не стоит. Сейсмической активности в Крыму приборы в настоящее время не фиксируют

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