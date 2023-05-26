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Общество26 мая 2023 11:47

«Волноваться не стоит»: сейсмолог рассказал, отразилось ли последнее землетрясение в Краснодарском крае на Крыме

До Крыма не дошла сейсмическая волна от землетрясения на Кубани 26 мая
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Ни на Керченском полуострове, ни на ЮБК подземных толчков за минувшие сутки не было.

Ни на Керченском полуострове, ни на ЮБК подземных толчков за минувшие сутки не было.

Фото: Юлия МАРКИНА

Сразу четыре землетрясения этой ночью зафиксировали в Краснодарском крае. Самый сильный толчок с магнитудой 4,2 балла произошел в Туапсинском районе. Его и почувствовали местные жители, некоторые из них даже выбежали на улицу.

Зафиксировали подземные толчки и приборы крымской сейсмостанции. Как рассказал КП-Крым замдиректора института сейсмологии и гемодинаики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк, эпицентр землетрясения находился на достаточно удаленном от полуострова расстоянии, поэтому крымчане его не ощутили.

- По мере удаления от эпицентра землетрясения, сейсмический волны затухают, поэтому мы в принципе не могли этого здесь ощутить. К тому же по интенсивности они были маленькие. Приборы же, которые есть у нас, все эти землетрясения фиксируют, у нас информация есть. Но для Крыма они не актуальны. Для нас актуальны только местные землетрясения, которые могут взволновать население. А за последние сутки местных землетрясений не было, - рассказал Калинюк.

Крымская сейсмостанция тем временем фиксирует почти все землетрясения, которые происходят в мире. Приборы «пишут» колебания земной поверхности не только в Краснодарском крае, но и в Японии, Индонезии и на Суматре.

Минимальная сила подземных толчков, которая ощущается человеком, по словам специалиста, обычно составляет 3 балла.

- 2,5 балла чувствуется на высоких этажах, 2 балла мы не чувствуем, 1 балл фиксируют только приборы. Если мы говорим, что в Туапсе люди чувствовали 3 балла, это значит, что они находились в состоянии покоя или были в каком-то тихом месте. Но ни Керчь, ни в целом Крым, не могли их ощутить, потому что сейсмическая волна затихает с увеличением расстояния до объекта, – отметил специалист.

Сейсмологи уверяют - волноваться крымчанам не стоит. Сейсмической активности в Крыму приборы в настоящее время не фиксируют

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