Военные, отбившие атаку дронов на корабль «Иван Хурс», представлены к наградам

Вражеские беспилотники атаковали корабль под прикрытием сильного тумана Фото: Александр ГЛУЗ

Военнослужащие экипажа разведывательного корабля Черноморского флота «Иван Хурс», отбившие атаку морских беспилотников ВСУ в районе Босфора, представлены к боевым наградам. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Во время атаки вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи несли старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман.

– Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля капитана 3 ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции, – сообщили в Минобороны.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

Ранее в Минобороны сообщили, что «Иван Хурс» вернулся в Севастополь после выполнения задач на Черном море. С конца апреля текущего года корабль обеспечивал безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, а также вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках «зерновой сделки».

24 апреля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор «Иван Хурс» был атакован тремя украинскими беспилотными быстроходными катерами. Атака провалилась, все беспилотники были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

По словам военнослужащих, вражеские беспилотники атаковали корабль под прикрытием сильного тумана.

– Сначала первый – он прям быстро шел на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем. А когда первый был, был еще туман и видимость была очень плохая, – рассказал сержант Максим Панежин.

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