В Крыму девушка чуть не лишилась глаза после того, как ее окунули лицом в именинный торт

Полина праздновала День рождения и попросила друзей окунуть ее лицом в торт. Фото: pollyshha

Макание лицом в торт может быть не столько весело, сколько опасно. Особенно если это двухъярусный торт. В этом на собственном опыте убедилась юная жительница Симферополя. Девушка праздновала свой 17-тый день рождения и попросила друзей по известной западной традиции окунуть ее лицом в праздничный десерт. Однако именинница не учла тот факт, что кондитер скрепила конструкции торта специальными заостренными шпажками. В итоге праздничное веселье обернулось больничной палатой.

- 21 мая у меня был День рождения, меня окунули в двухэтажный торт, где, как оказалось, были штыри. Я неделю провалялась в больнице и могла ослепнуть на один глаз полностью. Сейчас уже дома в тягах танцую, - написала Полина у себя в Telegram.

Крымчанке повезло: основной удар острой шпажки пришелся на верхнее веко. Если бы была задета макула (центральная часть сетчатки, где сконцентрированы фоторецепторы), она могла бы потерять зрение. В то же время врачи диагностировали у девушки кровоизлияние в сетчатку.

- Все будет хорошо. Зрение уже восстановилось, осталось только, чтобы сошла гематома с века, и я смогу нормально открывать глаз, - рассказала Полина КП-Крым.

Девушка отметила, что никого из друзей в случившемся не винит, считает это несчастным случаем и советует не повторять ее ошибок.

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