Под Керчью обнаружили медаль телефонистки, восстановившей связь во время боя в 1943 году

Медаль обнаружили под Керчью на месте ожесточенных боев Великой Отечественной. Фото: Военно-патриотический отряд "Помним"/Вк

Медаль «За боевые заслуги» обнаружили под Керчью поисковики из военно-патриотического отряда «Помним». Совместно с волонтерами объединения «Крымский рубеж» и ДОСААФ России они уже второй год ведут поисковые мероприятия на месте ожесточенных боев времен Великой Отечественной. И практически каждый их выезд сопровождается новыми находками.

В этот раз поисковикам снова улыбнулась удача. Из-под слоя грунта во время раскопок в районе поселка Маяк им посчастливилось достать утерянную медаль «За боевые заслуги». Она лежала в земле без человеческих останков. Это означает, что боец потерял ее во время боя (в этом месте в 1943 году происходила высадка Керченско-Эльтигенского десанта). Значит, мог остаться жив.

- Что интересно, там же мы обнаружили множество телефонных проводов различного типа, даже слишком много. Конечно, у нас была надежда, что боец остался жив, и мы начали поиски владельца медали, - написал на официальной страничке военно-патриотического отряда «Помним» его командир Олег Трифонов.

Награду Лидия Сыромятникова получила за подвиг, совершенный в 1943 году на Кубани. Фото: Военно-патриотический отряд "Помним"/Вк

Владелицей медали оказалась Лидия Сыромятникова 1924 года рождения. Она была старшим телефонистом 1230 Артиллерийского полка Северо-Кавказского Фронта. Поэтому не удивительно, что рядом с медалью земля хранила и обрывки телефонных проводов.

Работа связистов-полевиков в годы Великой Отечественной была одной из самых сложных и опасных. При нарушении связи телефонисты должны были немедленно, не дожидаясь прекращения огня, найти и исправить повреждение. От этого зависела координация действий подразделений и принятие решений. За такой подвиг, совершенный на Кубани 17 мая 1943 года, Лидия Сыромятникова и получила утерянную позже под Керчью медаль.

- Хозяйка медали во время отражения контратаки противника под сильным огнем пять раз восстанавливала связь, чем дала возможность отбить контратаку врага. Полк удержал свои позиции, - отметил Олег Трифонов.

Лидия Сыромятникова осталась жива, но в одном из последующих боев в 1944 году получила серьезное ранение позвоночника. За этот подвиг была награждена Орденом «Отечественной Войны II степени». Кроме того, имеет медаль «За Победу над Германией».

На фото Лидия Сыромятникова с боевыми товарищами в 1947 году. Фото: Военно-патриотический отряд "Помним"/Вк

После Великой Отечественной войны женщина вышла замуж, сменила фамилию и родила дочь. Поиск родных ветерана оказался непростым, но волонтерам удалось найти семью телефонистки.

- Мы связались с ее дочерью, которая живет в пригороде Волгограда. Она рассказала, что после полученного ранения мама сильно болела. Сейчас решаем вопрос о передаче медали семье, - рассказал КП-Крым командир поискового отряда.

Вручить награду поисковики планируют со всеми почестями с привлечением администрации города.

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