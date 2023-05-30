Крымские кондитеры призывают не окунать именинников лицом в торт после ЧП с 17-летней девушкой

Чтобы торт не развалился при транспортировке, его ярусы надежно соединяют деревянными шпажками и пластиковыми дюбелями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымские кондитеры призвали своих заказчиков не окунать именинников лицом в торт после происшествия с 17-летней девушкой в Симферополе. Некоторые из них разместили соотвествующие напоминалки у себя в соцсетях. Напомним, празднуя День рождения, юная крымчанка попросила друзей по известной западной традиции макнуть ее лицом в именинный десерт, в результате чего едва не лишилась глаза.

Девушка не учла, что двухъярусный торт кондитер скрепила деревянными шпажками. Одна из них вонзилась девушке в верхнее веко, едва не лишив зрения. Последующие шесть дней именинница провела в больнице с кровоизлиянием в сетчатку. Чудом шпажка не задела макулу, где сконцентрированы фоторецепторы.

Шпажка вонзилась 17-летней крымчанке в верхнее веко. Фото: pollyshha

Кондитер из Евпатории Елена Папулова, известная своим участием в шоу Рената Агзамова, рассказала КП-Крым, что опоры в многоярусных и 3D-тортах обязательны. Они фиксируют конструкцию и предотвращают смещение ярусов при транспортировке. В качестве крепежа кондитеры используют как деревянные шпажки для шашлыка, так и специальные пластиковые дюбеля. Таких крепежей в торте может быть несколько.

- Если не будет никакой опоры, второй и третий ярусы просто расплющат нижний. Поэтому всегда вставляются опоры. Кроме того, всегда есть центральная ось, которая страхует торт от смещения ярусов во время транспортировки. Это может быть даже металлическая шпилька. Самая безопасная – пластиковая трубка, но в случае с пострадавшей девушкой в торте, по всей видимости, была использована шпажка, - отметила Елена.

Такими шпажками могуть быть скреплены ярусы торта. Фото: Елена Папулова.

Держать конструкцию торта могут и металлические шпильки, которые продаются в обычных строительных магазинах. Они изолируются шоколадом или фольгой так, чтобы металл не контактировал с тортом. Далее шпилька вкручивается в деревянную подложку и только тогда на нее нанизывают ярусы.

В таком случае торт будет устойчивым и презентабельным. Но вот окунаться в него лицом точно не стоит, отметила кондитер. Лучше эту манипуляцию проделывать с обычным невысоким десертом.

Деревянные шпажки в разрезе почти незаметны. Фото: Елена Папулова

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