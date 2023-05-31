Последствия непогоды в Симферополе 31 мая 2023: падающие столбы и реки на дорогах

В Симферополе во время ливня на пешеходный переход упал столб. Фото: Александр Попов/Черный список Симферополь/Вконтакте

Ливни и грозы продолжают испытывать полуостров на прочность. Как сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре, за сутки в Белогорском районе выпало сразу три месячных нормы осадков, на Ай-Петри и Ангарском перевале - 2,5, в Севастополе – две, в Симферополе - полторы.

- Только в северо-западных районах Крыма выпали осадки ниже нормы или в пределах нормы. На остальной территории - намного выше нормы. Максимальное количество выпало в Белогорском районе – 3 месячных нормы, - сообщила КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

При этом массовых подтоплений в регионе, по информации МЧС, не зафиксировано. В то же время в чрезвычайном ведомстве предупредили, что уровень воды в реке Салгир может достигнуть двух метров и привести к подтоплениям.

Мостик через Салгир оказался под водой. Фото: Черный список Симферополь/Вконтакте

Один из участков набережной в Симферополе с утра уже оградили защитной лентой – река разлилась на пешеходную зону. Затоплена и часть Гагаринского парка недалеко от реки. Под водой оказались пешеходные дорожки и мостик через Малый Салгир.

Подтопленным оказался пгт Грэсовский. По данным администрации Симферополя, силами предприятия «Вода Крыма» там идет откачка воды и ведется расчистка ливневой канализации.

В МЧС предупредили о возможном повышении уровня воды в реке Салгир до 2 метров. Фото: Полина Дерюгина

- Сегодня в Симферополе снова неблагоприятные погодные условия, однако ситуация стабильная. Все службы работают в режиме повышенной готовности, мониторинговые группы контролируют уровень воды с учетом производимого сброса из Симферопольского водохранилища. На данный момент он увеличен до 10 кубических метров в секунду, - сообщил у себя в Telegram глава администрации города Михаил Афанасьев.

На улице Жигалиной напор стихии не выдержал бетонный столб. Он упал на проезжую часть прямо на пешеходном переходе, зацепив дерево. Чудом не пострадали проезжающие по дороге автомобили. Происшествие спровоцировало серьезную пробку на этом участке.

Падение столба на проезжую часть спровоцировало пробку. Фото: Александр Попов/Черный список Симферополь/Вконтакте

Бурлящий Салгир попал в объективы фото и видеокамер в Симферопольском районе. В селе Укромное в 16 километрах от крымской столицы местные жители запечатлели, как бурным потоком река несет по течению весь прибрежный мусор, образуя целую дамбу из пластика.

По данным синоптиков, уже 1 июня осадки на большей территории Крыма прекратятся. Дожди ожидаются только в восточных районах, но они будут в пределах нормы.

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