Русская девушка с лебедями: многоэтажку в Евпатории украсил патриотический мурал

Крымские художники превратили фасад пятиэтажки в произведение искусства. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории перед началом лета появился новый красочный мурал. Арт-объект украсил фасад многоэтажки на улице 9 Мая, 110. Художники изобразили русскую девушку в национальном костюме, окруженную лебедями.

Такой рисунок был выбран неслучайно. Как рассказали в пресс-службе администрации курортного города, лебеди являются символами символом женственности и чистоты. А на фоне изображены цветы мака, которые на Руси ассоциировались с красотой и молодостью, а потому очень часто украшали венки славянок.

- Работа посвящена многообразию народов Крыма и была реализована в рамках культурно-образовательного стрит-арт проекта «Этника», который в прошлом году получил самый крупный грант на создание настенных изображений - 1,4 млн рублей, - отметили в пресс-службе евпаторийской мэрии.

Работа посвящена многообразию народов Крыма. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Над фасадом здания курортного города художники работали на протяжении 15-ти дней. К созданию арт-объекта в Крыму по традиции привлекли молодых художников. Так, мурал в Евпатории - детище творческого объединения профессиональных мастеров уличного искусства Dislav . Он стал первым тематическим арт-объектом проекта. В середине июня художники приступят к росписи фасадов в Бахчисарае - там появится изображение, отражающее культуру крымских татар. А в Судаке нарисуют мурал в честь армянских традиций.

Стену дома расписывали более двух недель. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Как рассказала автор проекта, арт-директор студии Dislav София Червонная, большинство стрит-артов команды реализованы в Крыму и Севастополе, но постепенно ребята выходят на всероссийский уровень и уже получают заказы из Москвы, Иркутска и Новосибирска. При этом художники намерены продолжить свой замысел, посвященный культурному наследию полуострова.

- В наших планах - создать в Евпатории еще один мурал и посвятить его караимам, - рассказала София Червонная.

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