Вернутся ли дожди в Крым? Синоптики дали ответ

Циклон, из-за которого под воду уходил весь Крым, отступил Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний месяц весны в Крыму совсем не радовал своей теплой погодой. На полуострове то и дело лили дожди, дул шквалистый ветер и сверкала гроза. В некоторых районах даже подтопило несколько домов и выпал град размером со спичечный коробок, но синоптики разводили руками - пришел холодный фронт. Однако в конце мая в Гидрометцентре успокоили: в первый день лета в Крыму распогодится. Но вернутся ли снова дожди?

Несмотря на то, что июнь на полуострове часто отличается обильными осадками в виде ливней и града, в этом году, по словам синоптика, все дожди прошли в мае.

- Дожди, вызванные малоподвижным холодным фронтом, прекратились в мае. Пока еще будет немного облачно, но без осадков. Поэтому со 2-3 июня мы ожидаем солнечную и ясную погоду без гроз и ливней, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В ближайшую неделю синоптик прогнозирует умеренное тепло без резких перепадов температуры. Ночью столбики термометра опустятся до 15-16 градусов тепла, а днем поднимутся до 25 и даже до 30 градусов.

Метеоролог уверяет, что циклон, из-за которого лили обильные дожди, отступил, и на полуострове началось настоящее жаркое лето.

- Наступил антициклон, и все «прелести» непогоды закончились. Уже в эти летние выходные будет отличная погода. Их можно провести на природе, у моря или в горах. Снова дождей мы пока не ждем, поэтому можно расслабиться, - отметила Любецкая.

КСТАТИ

Несмотря на затяжные дожди в прошлом месяце, в начале июня вода на крымском побережье каждый день становится все теплее. Уже сейчас многие туристы приезжают на полуостров, чтобы открыть купальный сезон и отдохнуть. Однако вода в Черном море пока что бодрит, а вот в Азовском - успела прогреться до оптимальных температур.

Так, самая теплая вода сейчас в Севастополе, Керченском проливе и Азовском море. Там вода прогрелось 18-20 градусов. А вот в Ялте, Алуште и Черноморском пока на один градус ниже - 17.

По словам синоптиков гидрометцентра, уже в середине июня температура воды повысится до 20-22 градусов.

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