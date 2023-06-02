«Крымские детишки тоже стали артистами»: Сергей Жигунов рассказал о съемках нового фильма

Съемки детского фильма в Крыму начнутся 10 июня. Фото: Сергей Жигунов/Скриншот из видео кинопроб

Сергей Жигунов раскрыл подробности нового фильма, съемки которого 10 июня стартуют в Крыму и продюсером которого он станет. Это детская лента под рабочим названием «Три друга, клад и матрос Кошка». Снимать его будут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Херсонесе.

- В нашей стране детское кино постепенно сошло на нет. Пожалуй, главная из причин экономическая - в детский фильм по закону о рекламе нельзя интегрировать рекламные ролики, а значит, телеканалам невыгодно показывать контент для детей. С появлением платформ, надеюсь, ситуация начнет меняться к лучшему. Тем более, что и государство начало уделять внимание созданию детского кино, - отметил Сергей Жигунов у себя в соцсети.

Героям ленты предстоит найти клад времен Крымской войны. Фото: Сергей Жигунов/Tg

Главными героями фильма станут три друга с характерами гардемаринов – Пашка, Макс и Тим, которые по сценарию учатся в Севастопольском Нахимовском училище. А параллельно ищут клад, который был спрятан во время Крымской войны, рассказала в своем телеграм-канале медиаменеджер и супруга Сергея Жигунова Виктория Ворожбит. Действие ленты происходит в наши дни, а главным героям, конечно, противостоят злые силы.

- Матрос Кошка - это, кстати, реальный человек, герой Крымской войны. Очень забавно про него читать было. Это я не про сценарий, а про настоящего Кошку, который появляется в нашем фильме как привидение Матроса Кошки. Привидение доброе и смешное. Его будет играть потрясающий Алексей Шевченков, - рассказала Виктория Ворожбит.

Действие фильма происходит в наши дни. Фото: Виктория Ворожбит/Tg

Главного героя Пашку сыграет десятилетний Федор Кирсанов, для которого это будет третья работа в кино, а также опытный 12-летний Алексей Родионов, на счету которого уже тринадцать киноработ (в том числе «Моя мама-шпион»), 11-летний Всеволод Клименок («Русские») и 12-летняя Катя Темнова («Манюня»).

- Стали нашими артистами и крымские детишки, меня это радует, - признался Сергей Жигунов.

На одну из ролей режиссер Станислав Назиров утвердил и 10-летнего Сергея из Марьинки Донецкой области, за судьбой которого следит супруга Сергея Жигунова. Того самого Сергея Сергеевича, который любит Цоя и для которого звездная пара с подачи подписчиков лично выбирала смартфон. Мальчик остался без отца и сейчас вместе с мамой и бабушкой живет в Ялте.

Юные актеры в гримерке. Фото: Виктория Ворожбит/Tg

- Самая радостная для меня подробность – Сергей Сергеич утвержден на роль! Я точно знаю, что вы за него болели, потому что вы писали, мол, как он там, взяли его в кино или нет? Взяли! - сообщила Виктория Ворожбит.

Главные взрослые роли в фильме исполнят именитые актеры Сергей Никоненко («Лиловый шар», «Елки-палки», «Детки на прокат»), Алексей Шевченков («Комиссарша», «Турист»), а также Дмитрий Ульянов («Все как у людей», «Склифосовский», «Чернобыль»), Кристина Бабушкина («Беспринципные в деревне»), Ольга Тумайкина («Стриптизеры») и другие.

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