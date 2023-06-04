Над Джанкоем сбит беспилотник в ночь на 4 июня: есть повреждения

Силами ПВО над Джанкое был сбит беспилотник в ночь на 4 июня 2023
Фото: Надежда ДАЦЮК
На севере Крыма в ночь на 4 июня был сбит беспилотник. Информацию об этом у себя в Telegram разместил советник главы республики Олег Крючков.
- Джанкой. Сбит беспилотник, - сообщил Крючков.
По его данным, обломками сбитого беспилотника повреждены стекла в нескольких домах.
- Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора,- отметил Крючков.
В настоящее время, по данным властей, «все службы работают».
Напомним, в конце марта над Джанкоем были сбиты сразу несколько беспилотников. Как сообщил тогда Олег Крючков, БПЛА кроме взрывчатки несли на борту шрапнель и метили в гражданские объекты. Никаких военных объектов рядом не было.
Один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные дроны сбили над жилыми районами.
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По словам Крючкова, никаких военных объектов рядом нет (подробнее)