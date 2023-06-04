50 человек эвакуировали из-за неразорвавшегося украинского БПЛА в Джанкое

Обломки беспилотника, сбитого над Джанкоем 20 марта 2023 года. Фото: Олег Крючков

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым беспилотниками. Около десятка БПЛА были выпущены в ночь на 4 июня по Джанкою. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- За прошедшую ночь сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 - заглушены средствами РЭБ ( радиоэлектронной борьбы),- сообщил Аксенов у себя в Telegram.

В результате падения одного из БПЛА, по данным главы Крыма, выбиты стекла в трех домах частного сектора. Также пострадали два автомобиля в Джанкое.

При этом один из беспилотников не разорвался и упал на территории частного домовладения.

- Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения,- сообщил Аксенов.

Жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет, отметил глава Крыма. Власти просят крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее советник главы Крыма Олег Ключков сообщил, что обломками сбитых БПЛА над Джанкоем, повреждены стекла в нескольких частных домах. Он заверил, что «все службы работают».

Напомним, в конце марта над Джанкоем были сбиты сразу несколько беспилотников. Как сообщил тогда Олег Крючков, БПЛА кроме взрывчатки несли на борту шрапнель и метили в гражданские объекты. Никаких военных объектов рядом не было. Один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные дроны сбили над жилыми районами.

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По словам Крючкова, никаких военных объектов рядом нет (подробнее)