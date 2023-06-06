Пять лет заточения: победившему рак 20-летнему колясочнику из Алушты установят электроподъемник

Установить пандус для Жени так и не смогли, несмотря на предписание прокуратуры. Фото: Юрий Обозенко

У 20-летнего колясочника Жени Твердохлебова из поселка Малый Маяк под Алуштой, наконец, появится возможность полноценно выезжать на улицу. Спустя пять лет переписок и обивания порогов чиновничьих кабинетов в доме инвалида установят электроподъемник.

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

Напомним, жизнь парня резко перевернулась в восьмом классе, когда врачи диагностировали у него рак головного мозга. Тогда все планы на окончание школы с отличием рухнули в один момент. Сначала операция, потом лучевая терапия в Москве, три курса химиотерапии. Лечение дало результат - опухоль полностью ушла, но появились серьезные последствия «химии».

Три месяца Женя провел в коме из-за отека мозга, после чего перестал разговаривать и ходить. После долгой реабилитации подросток заново учился произносить слова, садиться на кровати и самостоятельно есть. А когда он уже снова делал первые шаги, случился инсульт – КТ показало кровоизлияние в мозг. На тот момент Жене едва исполнилось двадцать.

Беда не пришла в дом одна. В феврале этого года у парня умер отец. Вся забота о сыне целиком легла на хрупкие плечи мамы. Ольга Машанова больше пяти лет добивалась установки в доме пандуса, чтобы Женя на инвалидной коляске мог выезжать на улицу. Почти восемь лет выносить его приходилось буквально на руках, рассказала КП-Крым мама парня. Помогал муж. Но и тогда выходы были ограничены только острой необходимостью – на вокзал на поезд в реабилитационный центр в Москву, или в больницу. О полноценных прогулках на свежем воздухе не могло быть и речи. Женя гулял на балконе. После смерти отца ситуация еще более осложнилась.

В восьмом классе врачи диагностировали у подростка рак. Фото: личный архив семьи

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ЖЕНИ

Несмотря на предписание прокуратуры, в установке пандуса семье инвалида было отказано. В администрации Алушты сообщили, что для этого нет технической возможности - слишком крутой подъем ступенек и узкий лестничный проем в подъезде. А управляющая компания и вовсе заявила об отсутствии финансирования и коллективного согласия жильцов.

Дело начало сдвигаться с мертвой точки в 2019 году, когда Ольга Машанова попала на прием к главе Крыма. Сергей Аксенов поручил помочь семье. Разработка проектно-сметной документации, ожидание финансирования - процесс растянулся почти на три года.

И вот сейчас стало известно, что вместо пандуса, о котором так давно просила семья, в доме Жени Твердохлебова появится современный электроподъемник. Это будет платформа с выходом возле пожарной лестницы, которую по индивидуальному заказу изготовят на одном из предприятий страны.

- Мне сказали, что уже есть проект. Но я его еще не видела…У нас дом – это бывшее общежитие с широким коридором. По этому коридору можно выезжать на пожарную лестницу, которая находится с торца дома. Планируют сделать выход и поставить там платформу, на которую с коляской можно заехать, спуститься как на лифте и поехать, куда нам надо, - рассказала КП-Крым мама Жени.

Кроме самого подъемника обустроят и специальную тротуарную дорожку с пандусом, ведущую к ближайшей автобусной остановке, рассказал «Комсомолке» директор Симферопольской городской общественной организации инвалидов Иван Плохотниченко.

- Это все будет сделано. Нами уже заключен договор с управлением капитального строительства администрации Алушты. Уже получили микрозайм на установку и весь комплекс работ. Так как местность там пересеченная, будет обеспечена и доступная среда вокруг. Сам подъемник будет установлен с торца дома. А поскольку там все-таки пожарный выход, к тому же, рядом проходит газовая труба, будет немного переделана площадка на втором этаже и лестница, чтобы все соответствовало нормам, - рассказал Иван Плохотниченко.

Установить подъемник планируют к концу лета. Вместе с работами по установке его стоимость составит 2,9 миллиона рублей. Деньги на эти цели выделит администрация Алушты.

Сейчас Женя проходит длительный курс реабилитации после инсульта. Фото: скриншот из видео/Юрий Обозенко/Вконтакте

НОВАЯ ПРОБЛЕМА СЕМЬИ

Мама Жени тем временем столкнулась с новой проблемой. Часть дорогостоящих лекарств, необходимых для лечения сына, исключили из перечня жизненно необходимых. Покупать их приходится самим. Медпрепараты обходятся минимум в 15 тысяч рублей в месяц. Для семьи это непосильная сумма. С просьбой помочь парню к неравнодушным уже обратился известный крымский волонтер Юрий Обозенко.

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