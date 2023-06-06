В Бахчисарайском зоопарке пополнение: олень Леня стал отцом

Счастливый отец - олень по кличке Леня. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр/Вконтакте

В Бахчисарайском зоопарке пополнение. У пары оленей родился очаровательный пятнистый малыш. Радостную новость сообщил директор парка Виктор Жиленко. Счастливым отцом, по его словам, стал дружелюбный олень по имени Леня.

- Ленчик молодец! Старался на славу, - отметил Жиленко.

Пока олененок подрастает, семейство будет жить в отдельном вольере. О нем трепетно заботится мама, а отец-олень защищает от посторонних.

- Самка, ставшая мамочкой, получает дополнительное разнообразное питание. А самец- отец охраняет ее и малыша, - отметили в пресс-службе парка.

Малыша с мамой перевели в отдельный вольер. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр/официальный сайт

В зоопарке надеются, что «принесение потомства станет хорошей привычкой у обитателей».

Напомним в конце апреля в Бахчисарайском зоопарке родился детеныш редкой антилопы канна. Сейчас маленькая антилопа уже вовсю играет с посетителями и добродушно просит у них еду.

Не так давно в парке миниатюр появилась на свет овечка, очень похожая на главного героя мультфильма «‎Барашек Шон». А прямо перед Новым годом родилась очаровательная белая альпака с коричневым пятнышком на мордочке.

Настоящий беби-бум в середине весны случился и в крымском сафари-парке «Тайган». Там появились на свет еноты, лисята, белые львы, медведи и носухи. А позже родились еще тигрята и ламы.

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