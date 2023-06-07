Останется неизвестным: именной медальон красноармейца, останки которого нашли под Феодосией, рассыпался в порошок

Останки солдат здесь находят ежегодно. Фото: ВПО "Помним"

Останки семи погибших бойцов, сражавшихся за Крым во время Великой Отечественной войны, подняли на поверхность поисковики традиционной Вахты памяти «Ак-Монай-2023» в районе горы Окопная под Феодосией. Установить личность одного из них члены поискового отряда надеялись до последнего. При бойце был найден плохо закрытый медальон, а в нем - клочок бумаги с фамилией. Его передали на прочтение эксперту, но, увы, бумага в один момент превратилась в прах.

- Это было на грани возможного. Мы надеялись. Но он рассыпался в порошок полностью, - рассказал КП-Крым командир Военно-патриотического отряда «Помним», который также участвовал в Вахте памяти, Олег Трифонов.

При бойце сохранился медальон, но прочитать имя погибшего не удалось. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Погибший красноармеец, вероятно, сержант (об этом свидетельствуют сохранившиеся треугольнички в петлице). При нем нашли остатки бинокля, а также красный и синий карандаши.

Совсем рядом поисковики обнаружили останки еще двух бойцов. Но уже без личных опознавательных знаков. На обоих частично сохранились кожаные ботинки и ремни.

- Военный лежал на боку лицом вниз. Но как бы не все по правилам. Расширили раскоп, а под первым совершенно так же лежит второй боец. По итогу подняли двух бойцов. К большому сожалению, медальонов и других документов не было. Правда, у одного был алюминиевый котелок, просматриваются две буквы. Сейчас он тщательно обследуется, может повезет, - написал на странице поискового отряда Олег Трифонов.

Останки еще двух солдат были найдены в одной могиле. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Характер повреждений останков позволил поисковикам предположить, что у одного из военных было перебито бедро и пробит висок, у второго – множественные повреждения правого плеча, предплечья и левого бедра.

Все они сражались за Крым. В этом месте, в районе горы Окопной, в пяти километрах от станции Владиславовка, с января по май 1942 года проходила линия Крымфронта и шли ожесточенные бои. Здесь наши войска изо всех сил выбивали врага с Керченского полуострова, а гитлеровцы готовились наступать на Кавказ.

При бойцах сохранились кожаные ботинки и ремни. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

Известно, что потери одного только 655-го стрелкового полка 404 стрелковой дивизии 44-й армии здесь составили более 800 человек. Останки погибших солдат ежегодно поднимают члены поисковых отрядов.

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