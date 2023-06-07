Веко полностью не открывается: как чувствует себя крымчанка, которая чуть не лишилась глаза из-за макания лицом в торт

Попросив друзей макнуть ее лицом в именинный торт, Полина не учла, что кондитер скрепила ярусы заостренной шпажкой. Фото: pollyshha

Две недели назад Интернет взбудоражила история юной крымчанки, которая едва не лишилась зрения после окунания лицом в именинный торт. 17-летняя жительница Симферополя праздновала День рождения и попросила друзей по известной западной традиции макнуть ее лицом в десерт. Однако торт был двухярусный, и именинница не учла, что кондитер скрепила конструкцию заостренными шпажками. Одна из них и вонзилась ей в глаз, чудом не зацепив макулу, где сконцентрированы фоторецепторы.

- 21 мая у меня был День рождения, меня окунули в двухэтажный торт, где, как оказалось, были штыри. Я неделю провалялась в больнице и могла ослепнуть на один глаз полностью. Сейчас уже дома танцую. Если что я вижу, все нормально, глаз не вытек и я не ослепла, как думали некоторые, - рассказала Полина своим подписчикам в Telegram.

После Дня рождения девушка оказалась в больнице. Фото: pollyshha

Неделю Полина провела в больнице. Врачи диагностировали кровоизлияние в сетчатку и не скрывали удивления:

- Просто повезло, - говорили они. - Ведь все могло быть намного хуже.

Основной удар шпажки пришелся на верхнее веко. Как раз оно сейчас больше всего и тревожит 17-летнюю Полину, рассказала она КП-Крым. Зрение у девушки уже полностью восстановилось, сошла гематома и зажила рана, оставив небольшой шрам.

- Глаз видит нормально, а вот веко из- за сильного удара полностью не открывается. В ближайшее время пойду к врачу, - рассказала Полина КП-Крым.

К этому времени гематома полностью сошла. Фото: pollyshha/Telegram

Уже год девушка ведет свой Telergam-канал, где рассказывает подписчикам о событиях в ее жизни. Не осталась за кадром и история с тортом. Полина сразу же заявила, что никого из друзей не винит в происшествии, а огласки этому случаю придала, чтобы другие не повторили ее ошибку.

Поначалу новые видео приходилось снимать, закрывая травмированный глаз волосами. Теперь же девушка снова хватается подведенными «стрелками» и макияжем. И это несмотря на проблемы с глазом.

Кондитер из Евпатории Елена Папулова, которая стала участницей седьмого сезона шоу Рената Агзамова, ранее рассказала КП-Крым, что опоры в многоярусных и 3D-тортах обязательны. Они фиксируют конструкцию и предотвращают смещение ярусов при транспортировке.

Такими шпажками соединяют конструкции двухъярусного торта. Фото: Елена Папулова

В качестве крепежа кондитеры используют как деревянные шпажки для шашлыка, так и специальные пластиковые дюбеля или даже металлические шпильки. И таких крепежей в торте может быть несколько. Поэтому крымские кондитеры призвали своих клиентов не использовать торты не по назначению и не повторять ошибок Полины.

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