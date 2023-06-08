«Выжили только водоплавающие птицы»: директор крымского парка подтвердил гибель сотен животных в зоопарке в Новой Каховке

Олег Зубков заявил, что не вывозил животных из зоопарка затопленной Новой Каховки на Херсонщине. Фото: скриншот из видео/Олег Зубков/Tg

В крымском парке львов «Тайган» опровергли информацию о вывозе в Крым животных из затопленного зоопарка Новой Каховки. Как заявил владелец «Тайгана» Олег Зубков, администрация зооучреждения не обращалась к нему с такой просьбой. По данным Зубкова, все животные там погибли.

- Мы не были в Новой Каховке и в этом зоопарке, так как не было обращения. К сожалению, не удалось предотвратить трагедию. Сотни животных в этом зоопарке погибли. Спаслись только водоплавающие птицы по сообщениям СМИ. Но мэр Новой Каховки почему-то прокомментировал, что все животные в безопасности и вывезены в «Тайган». Это не является верным. Если бы мэр Новой Каховки обратился, мы бы обязательно вывезли всех животных и нашли бы возможности для их размещения здесь, - сообщил Зубков в своем Telegram-канале.

В «Тайгане», по словам Зубкова, знали о существовании в зоопарке Новой Каховки большой коллекции животных, поскольку ранее вывозили из-под обстрела питомцев из Херсонской области. Но для того, чтобы изъять животного из природной среды или зооуголка, необходимо официальное разрешение администрации учреждения. Так, как это было при вывозе питомцев из Херсона, Донецка, Бердянска и Мариуполя. Тогда в Крым из зоны обстрела в общей сложности вывезли более 150 животных и птиц. Все они уже освоились в «Тайгане» и даже дали потомство. В случае с зоопарком в Новой Каховке, такого обращения не было, уточнил Зубков.

- Сейчас погибает много животных на заповедных территориях ниже русла Днепра, ниже плотины Каховской ГЭС. Большая трагедия и большое горе. Мы ничем, к сожалению, уже не можем помочь, мы сделали все, что могли. И сегодня, если есть сигнал о страдающих животных, и есть необходимость их забрать, мы готовы выехать в любое место, чтобы оказать помощь. Но пока нет обращений, - отметил Зубков.

Напомним, ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что затопленными оказались порядка 600 домов, около 900 людей эвакуировали.

В СМИ тем временем появилась информации о гибели животных в зоопарке Новой Каховки. Однако мэр города в интервью РИА «Новости» заявил, что зоопарк не пострадал, поскольку «выехал еще в прошлом году». Леонтьев заверил, что «там не осталось ни одного зверя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приезжайте к нам лечиться: Крым стал домом для животных и птиц, вывезенных из Донбасса и Херсонщины

Из пострадавших зоопарков питомцев лично вывозит владелец белогорского парка львов «Тайган» (подробнее)

В крымском парке «Тайган» у вывезенных из Херсона енотов родились четыре малыша

Папой нескольких детенышей стал тот самый знаменитый енот, который прославился в соцсетях (подробнее)