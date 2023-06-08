В банке РНКБ Больше 80% кредитов на строительство домов оформили по льготным госпрограммам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымчане активно подают заявки на ипотеку для строительства домов. Так, клиенты банка РНКБ могут получить кредит по льготным процентным ставкам (от 3%) в рамках государственных ипотечных программ. Как отмечают в кредитном учреждении, более 80% кредитов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС) выдано по госпрограммам.

Также в РНКБ уточнили, что с начала действия программы по кредитованию ИЖС банк выдал около 850 миллионов рублей клиентам на эти цели. Около 700 миллионов рублей выдано по программам «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «IT-ипотека».

По данным банка, средний чек кредита на строительство дома сейчас составляет 4,15 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют ипотеку на возведение домов в Симферопольском районе. Средняя площадь построек – около 100 квадратных метров. Наиболее популярные материалы для строительства – камень или СИП-панели.

КСТАТИ

О том, что нужно отработать механизм кредитования ИЖС в Крыму, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Симферополь два года назад. Он отметил, что ипотечное кредитование на строительство домов нужно поддерживать и на полуострове, и по всей стране. Проект по ипотечному кредитованию ИЖС банк РНКБ запустил уже весной 2021 года, и на сегодняшний день является ключевым банком в Крыму и Севастополе по этому виду кредитования.

По условиям ипотечной программы, заемщик может оформить кредит на покупку земельного участка со строительством жилого дома. Также банк может выделить средства только на строительство дома по типовым проектам застройщика на том земельном участке, что находится в собственности у заемщика. Важный момент – земельный участок не должен быть обременен правами третьих лиц и не должен находиться под арестом. Кроме того, нельзя брать кредит на ИЖС на участке, где уже построено или строится некое здание, сооружение.

Средства клиента защищены с помощью аккредитива. То есть застройщик получит средства заемщика только после того, как будет выполнен определенный этап строительства дома.

Клиенты банка могут оформить кредит на ИЖС на сумму от 600 тысяч рублей, Максимальная сумма заемных денег не ограничена, за исключением тех случаев, когда клиент оформляет кредит по одной из программ господдержки. Максимальный срок кредитования – 25 лет.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ

Это можно сделать дистанционно, не обязательно приходить в офис банка. В большинстве случаев банк принимает решение быстро, в среднем за пять минут. Заемщик получает SMS-сообщение или уведомление на электронную почту, где указана максимально возможная сумма кредита. Если решение банка будет положительным, с клиентом свяжется сотрудник и объяснит, что необходимо сделать дальше. Если же заявка не одобрена, нужно проверить кредитную историю в соответствующем бюро и погасить просрочки, пени и штрафы, касающиеся других долгов.

Ознакомиться с подробными условиями программы клиенты могут на сайте банка в разделе «Ипотека» – «Строительство жилого дома».

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