Две недели в реанимации: десятки ялтинцев сдали кровь для 14-летнего Даниила, которого сбил грузовик

ДТП в Ялте произошло 26 мая, грузовик вылетел на тротуар и подмял под себя четверых человек. Фото: МВД по РК

Состояние 14-летнего Даниила из Ялты, которого две недели назад недалеко от собственного дома сбил грузовой автомобиль «Shacman», остается стабильно тяжелым. Подросток все еще находится в реанимации, рассказала КП-Крым мама мальчика Ольга Стрелецкис. Напомним, ДТП произошло по улице Блюхера днем 26 мая. Водитель грузовика не учел скоростной режим, дорожные условия и вылетел на тротуар.

Машина опрокинулась на административное здание компании по вывозу мусора и подмяла под себя четверых человек. В больницу были доставлены трое сотрудников компании и 14-летний подросток, который в тот момент шел по тротуару в направлении от дома. Его травмы оказались самыми тяжелыми. По словам мамы парня Ольги Стрелецкис, у Даниила отек мозга, множественные травмы, переломы и разрывы внутренних органов. Медики продолжают бороться за его жизнь.

- Пока что мы ждем. Состояние его стабильно тяжелое, без каких-либо изменений. Но Даня молодец, он борется. Мы молимся за него. Когда мне будет что сказать о его состоянии, я обязательно скажу. Потому что я знаю, что очень много людей за него переживают, - рассказала Ольга.

Женщина отметила, что узнав о случившемся, многие ялтинцы сдали кровь для Дани. У нее самой медики кровь не взяли - от переживаний сильно упал гемоглобин.

- Спасибо огромное всем, кто сдал кровь для моего мальчика. Я благодарна всем и каждому, кто ходил сам, по собственному желанию, и даже без моей просьбы. Откликнулось очень много людей. Сейчас кровь Дане не нужна, в больнице оказывают ему всевозможную помощь. Здесь очень хорошие врачи, - отметила мама мальчика.

Даниил остается в реанимации Ливадийской больницы. Как отметили ранее в филиале ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму, ему сделали несколько операций и погрузили в медикаментозный сон.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о готовности оказать любую помощь семье пострадавшего в ДТП мальчика.

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