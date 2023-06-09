Играл в шахматы за рулем: «Крымтроллейбус» начал проверку в отношении водителя-экстремала

Водитель троллейбуса в Симферооле играл в шахматы во время движения. Фото: Черный список Симферополь/Вконтакте

Свидетелями необычного и довольно шокирующего зрелища на днях стали пассажиры троллейбуса в Симферополе. Водитель, находясь за рулем «рогатого», не просто успевал следить за дорогой, но еще и играть в шахматы на смартфоне. Видео его виртуозной игры возмущенные симферопольцы выложили Сеть.

- Он же людей везет и отвечает за наши жизни!

- Что он может контролировать? Водителя даже разговорами нельзя отвлекать, билеты они выдавали строго на остановках.

- У нас сейчас ситуации на дорогах такие, что глядеть нужно в оба. То с прилегающей вылетают, то без поворотников маневры делают. Здесь нежданчиков много на дорогах. Это хорошо, что без последствий обошлось, - посыпались комментарии пользователей.

Появившимся в соцсетях видео уже заинтересовались в ГУП РК «Крымтроллейбус». Там сообщили КП-Крым, что начали служебную проверку по данному факту.

- Личность водителя мы установили. Сейчас проводится служебная проверка, - сказали на предприятии.

Там уточнили, что по итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, и отметили, что «такие нарушения недопустимы».

Напомним, в конце февраля в Севастополе троллейбус сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавший в ДТП пенсионер – ветеран Афганской войны - был доставлен в больницу с травмой ноги.

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