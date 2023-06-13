Сбербанк строит офис в Керчи: отделение появится на центральной улице города

Отделение Сбербанка в Керчи строится рядом с Центральным стадионом Фото: Юлия МАРКИНА

Крупный игрок финансового рынка России - Сбербанк - расширяет географию отделений в Крыму. Вслед за открытием офисов в Севастополе и Ялте, отделение скоро появится и в Керчи. Банк ведет стройку на одной из центральных и оживленных улиц города - Еременко. Рядом - стадион имени 50-летия Октября, Автовокзал и Центральный рынок. Информацию о строительстве отделения Сбера КП-Крым подтвердили в пресс-службе администрации города.

- Это инвестиционный проект, - уточнили в пресс-службе.

Неподалеку находится Автовокзал и Центральный рынок Фото: Юлия МАРКИНА

Территория по правую руку от стадиона огорожена забором. За ней активно работает строительная техника. Согласно информации на паспорте объекта, отделение финансовой организации построят всего за месяц. Датой завершения работ значится июль этого года.

Впрочем, идею со строительством на этом участке поддержали не все горожане. Довольно жаркая дискуссия разгорелась в социальных сетях. Одни уверены, что место для стройки выбрано неудачно и Сбер мог бы перестроить под отделение одну из многочисленных городских заброшек. Другие считают расположение будущего отделения как раз уместным и удобным для туристов.

Согласно паспорту объекта, здание возведут всего за месяц. Фото: Юлия МАРКИНА

- Почему бы не выкупить в центре некоторые пустующие здания?! С какого перепугу захватывать земли у стадиона?

- Не проще освободить старье, а проще построить новое современное! В центре нет мест для парковок от слова совсем, он и так перегружен транспортом при узких улочках, - спорят горожане.

Стройка огорожена забором, за ним работает техника Фото: Юлия МАРКИНА

Напомним, Сбербанк заявил о заходе в Крым в начале этого года, спустя почти девять лет после присоединения полуострова к России. Опасаясь международных санкций, один из крупнейших финансовых игроков, не считал возможным открывать отделения в Крыму.

Сначала банкоматы и мобильные офисы появились в крупных городах полуострова, а 6 мая в Ялте открылся двухэтажный офис Сбера. Он расположился рядом со зданием городского совета и администрации

Эксперты ранее дали прогноз, что с приходом Сбербанка в Крыму, вероятно, усилится конкуренция между финучреждениями и могут снизиться ставки по кредитам.

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